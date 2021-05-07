نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة 20 ألف ريال على تسجيل عامل في تلك الحالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضامناً مع الجهود التي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ببذلها بهدف إنهاء إجراءات صرف المعاشات وضم المدد التأمينية و في بداية الأمر قد نفت صحة تحويل موظفي الخدمة المدنية من التقاعد المدني إلي التأمينات الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة منبه جميع المواطنين السعوديين إلى ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات التي يقومون بالبحث عنها من خلال مصادر رسمية، كما إنها قامت بتأكيد أن ما تم فقط هو ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهذا بهدف أن تكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

إعفاء المنشآت من غرامات التأخير

الهدف من هذه المؤسسة الوقوف بجانب المواطنين والمؤسسات في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد في هذا الوقت الراهن والتي تضرب المملكة أيضاً بسبب فيروس “Covid – 19” وقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير من أجل اشتراكات كل من شهري فبراير ومارس لهذا العام الحالي، والذي كان من المقرر لهم استحقاق السداد في خلال شهري مارس وأبريل موضحة بأن هذا الإعفاء لا يمس غرامات التأخير بأي صلة وهي الغرامات المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين.

ضم المدد التأمينية

قد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديد شروط وخطوات صرف تعويض نظام التأمين للعاطلين عن العمل في إطار مبادرتها الجديدة “ساند” والتي تعمل على منح راتب شهري من أجل الالتحاق بالعمل، كما أن هذا النظام الجديد يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين في القطاع الخاص وكذلك ينطبق على العاملين الحكوميين لدى نظام التأمينات الاجتماعية ويعمل على توفير مصدر دخل شهري لمدة عام ويجب على الجميع التسجيل فيه مقابل اقتطاع 1% من الراتب المسجل للمشترك و كذلك 1% تساعد فيه جهة العمل.

منحة الزواج

يتم صرف منحة الزواج عن طريق برنامج التأمينات الاجتماعية وهذا مع العلم ان خطوات التقدم من أجل الحصول على تعويض التعطل عن العمل، وهذا من خلال هذه الخطوات التالية:-