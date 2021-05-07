مبادرة سند محمد بن سلمان لصرف 100 مليون ريال دعم للجمعيات الخيرية وفك سجن 150 سجيناً

مبادرة سند محمد بن سلمان، بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرته لدعم 150 سجين لفك سجنهم قبل العيد، وكذالك تقديم الدعم المالي لعدد من الجمعيات الخيرية، وقد بلغت قيمة المبادرة نحو 100 مليون ريال سعودي مقدمة من سند محمد بن سلمان، فقد تلقي الجميع الخبر بسعادة كبيرة لكرم ولي العهد الذي يعهده السعوديين من جلالته، وما تمثل ذلك من إدخال السعادة والسرور على أسر السجناء، لرجوع زويهم قبل العيد إلى منازلهم.

ويعتبر برنامج محمد بن سلمان من أهم البرامج الخيرية على الساحة السعودية، وتقوم الأسرة المالكة بتقديم ودعم البرامج والجمعيات الخيرية بمختلف الطرق، بالإضافة لتوفير منصات لتقديم التبرعات مثل منصة إحسان التي تم إطلاقها بأوامر ملكية، والتي تُتيح أيضاً تقديم التبرع لفك أسر السجناء، فنجد دائماً المملكة العربية السعودية تسعي لتحسين أوضاع المواطنين وحل المشاكل التي تفكك شمل الآسرة الواحدة.

مسارات مبادرة ولي العهد محمد بن سلمان

المسار الأول دعم 29 جمعية خيرية بمختلف مناطق المملكة بمبلغ 87 مليون ريال سعودي.

المسار الثاني فك سجن نحو 150 سجين معسراً بتقديم دعم 13 مليون ريال وإطلاق سراحهم وعودتهم لزويهم اليوم.

الفئات التي تخدمها الجمعيات الخيرية

الجمعيات الخيرية النسائية. الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة. الجمعيات الخيرية لرعاية مرضي السرطان. الجمعيات الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات. الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام. الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية. الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون. الجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن.

برنامج سند محمد بن سلمان

هو برنامج أطلقة ولي العهد محمد بن سلمان، لتقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع ورفع مستوي معيشة أصحاب الدخل المنخفض، ويقدم عدد من البرامج على رأسها سند الزواج، الذي يساعد الشباب في تكوين أسرة وحثهم على الزواج، لتحقيق مبدأ الاستقرار الأسري وتنمية المجتمع، كما يقدم عدد من المبادرات التي تخدم عدد من الجهات الداعمة للفرد والمجتمع.