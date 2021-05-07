طريقة التقديم في نظام الرعاية الإجتماعية الإماراتي 1442 والفئات المستحقة

يبحث الملايين من المواطنين الإماراتيين عن طريقة التقديم في نظام الرعاية الإجتماعية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع هي من أطلق نظام الرعاية الاجتماعية وتشرف عليه إلى الآن في دولة الإمارات بالإضافة إلى أنها تقوم أيضاً بتوزيع مخصصات على الكثير من المنظمات النسائية حتى تصل إلى كل الفئات المستحقة للدعم، ومما لا شك فيه أن الحكومة الإماراتية تدعم بشكل ملحوظ الرعاية الاجتماعية لملايين المواطنين وأصحاب الهمم، ولأننا نهتم بكل أخبار دولة الإمارات ونسعى في موقعنا تقديم كافة الخدمات الإماراتية للمواطنين نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة وخطوات التسجيل في نظام الرعاية الإجتماعية والفئات المستحقة لهذه المساعدات المالية، فإلى نص المقال.

التقديم في نظام الرعاية الإجتماعية

يستطيع جميع المواطنين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الإستفادة من الدعم المالى لنظام الرعاية الإجتماعي عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة تنمية المجتمع، فهي الوزارة المسئولة عن نظام الرعاية منذ إنطلاقه، وكان الهدف من الإنطلاق هو مساعدة الكثير من المواطنين وتخفيف الأعباء المادية عنهم عن طريق مساعدات مالية.

الفئات المستحقة للبرنامج

يدعم نظام الرعاية الإجتماعي كل المواطنين الإماراتيين المستحقين لهذا البرنامج بمساعدات مادية شهرية، ونوضح لكم الفئات المستحقة كالتالي:

الأرامل والمطلقات.

كبار السن والأيتام.

الأسر التي بلا عائل.

الموطنون متوسطي الدخل.

المواطنات المتزوجات من رجل أجنبي عاطل.

من لديه عجز يمنعه عن كسب قوت يومه.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء هو من يقوم بتحديد المبالغ المادية مع وزارة تنمية المجتمع، وفي حالة ما إذا كان المواطن المستحق للدعم له وظيفة أو دخل آخر يتم تخفيض المساعدة بقيمة الدخل وتكون قيمة المساعدات المادية في هذه الحالة لا تقل عن 625 درهم شهرياً.