نتائج النيابة العامة السعودية عبر رابط جدارة | أسماء المقبولين في وظائف النيابة العامة وطريقة الاستعلام

نتائج النيابة العامة السعودية، أعلنت النيابة العامة السعودية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن نتائج القبول المبدئي للوظائف الإدارية للرجال والنساء التي كانت قد أعلنت عنها من قبل في 2021/01/13، وحددت موعد المقابلة الشخصية للمقبولين من خلال الرسالة النصية التي أرسلت لهم عبر أرقام جولاتهم التي كانو قد دونوها في طلب التقديم، وقالت النيابة العامة أن المقبولين يمكنهم الدخول عبر رابط جدارة الإلكتروني لاستعلام برقم الهوية الوطنية ورقم طلب التقديم، وفيما يلي رابط الاستعلام والمستندات المطلوبة ألية معرفة أسماء المقبولين للوظائف الإدارية بالنيابة العامة السعودية.

رابط جدارة للاستعلام عن نتائج النيابة العامة السعودية

يمكن لكل من تقدم بطلب للوظائف الدخول على رابط جدارة الإلكتروني، ومعرفة أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف الإدارية بالنيابة العامة السعودية.

ألية الاستعلام عن أسماء المقبولين للوظائف

الدخول على رابط النيابة العامة السعودية الإلكتروني.

الدخول على خدمات النتائج والاستعلامات.

الدخول على أيقونة أستعلام نتائج النيابة العامة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول إلي الموقع.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، سوف تظهر تفاصيل النتائج مع التمنيات بالتوفيق للجميع.

ضوابط الحضور للمقابلة واستكمال أجراءات القبول

يجب الالتزام بتحقيق كافة الاشتراطات الطبية التي حددتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد عند الحضور للمقابلة.

لن يسمح بالدخول إلا بعد عرض الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني.

يجب عدم نزع الكمامات الطبية طوال فترة المقابلة الشخصية.

يجب الالتزام التام بالمواعيد والتوقيتات المحددة من قبل لجنة القبول ومن يتخلف يكون متنازل عن حقه في الترشيح للوظيفة.

المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة

أحضار أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها. أحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي ويجب مصادقتها من وزارة التعليم للحاصلين على الشهادات من خارج المملكة. أحضار نموزج موعد المراجعة الذي طباعته على رابط جدارة وقت التسجيل للوظائف.

موعد المقابلات الشخصية للمقبولين مبدئياً على وظائف النيابة العامة

سوف تقوم لجنة القبول العامة بالنيابة العامة السعودية باستقبال المترشحين على الوظائف، بداية من يوم 1442/10/06 هجري وفق المواعيد المحددة لكل مترشح، وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع ثقفني، النجاح والتوفيق لكل من تم قبولهم مبدئياً على الوظائف.