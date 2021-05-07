نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 القبول المبدئي عبر أبشر توظيف برقم الهوية الوطنية

نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 ، أعلنت المديرية العامة عن نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات للنساء رتبة جندي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6-5-2021 ، فيما أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المستندات المطلوبة وموعد المقابلات الشخصية من أجل استكمال باقي الإجراءات للقبول النهائي لوظائف مكافحة المخدرات نساء حسب ما تم توضيحه من تخصصات، وتم الإعلان عن نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442 على رتبة جندي ويُمكن الاستعلام عبر أبشر للتوظيف.

نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442

نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 ، كانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد أوضحت الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف للكادر النسائي التي كان ضمنها أنه يُشترط تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ كما أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، والتي نتعرف عليها خلال السطور القليلة القادمة.

التعليمات التي يجب اتباعها عند الحضور للمقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض على طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني، والتي تتمثل في التالي:

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة (ابشر ـ توظيف ) (نتيجة القبول).

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة منها.

إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة.

إحضار صورة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.

إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد (2) صور منها مصدقة.

إحضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) التي تم تسجيلها بمنصة (أبشر ـ التوظيف ) مع صوره مصادق عليها.

إحضار السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع عدد (2) صوره منها.

إحضار صورة لنتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) موضحاً بهِا الدرجة حسب ما تم تسجيله.

إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.

إحضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة.

إحضار قلم أزرق جاف.

يمنع اصطحاب المرافقين.

يمنع الدخول بالحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات.

نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 أبشر

الجميع الآن يُمكنه الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442 رتبة جندي من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف، ويجب اتباع التعليمات وإحضار المستندات التي تم توضيحها والتأكيد عليها من أجل استكمال باقي الإجراءات تمهيداً لإعلان نتائج قبول مكافحة المخدرات للنساء 1442 جندي، وجدير بالذكر أنه تم فتح باب القبول والتسجيل مكافحة المخدرات للنساء 1442 رتبة جندي يوم الأحد في تمام العاشرة صباحاً الموافق 4-6-1442 وما يقابله 7-1-2021، واستمرت عمليات التقديم في مكافحة المخدرات نساء حتى العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 8-6-2021 وما يقابله 21-1-2021، وبعد الانتهاء من فترة التقديم تم العمل على فرز ومراجعة الطلبات المُقدمة،وتم الإعلان أمس عن نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 وأسماء المقبولات مبدئياً.