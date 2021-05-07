محمد بن سلمان يأمر بصرف 100 مليون ريال سعودي للإفراج عن المسجونين وسداد الديون ، قام ولى العهد السعودي محمد بن سلمان باطلاق البرنامج الخدمي سند للإفراج عن المسجونين، ومساعدة الفقراء والمحتاجين في الثلاثين من ديسمبر 2018م، بهدف تحقيق الراحة لكافة مواطني المملكة والعيش الكريم وتوفير التنمية الاجتماعية، وذلك لتعزيز المعرفة والتوعية و وتنمية أفراد المجتمع، ومن أهم أولويات برنامج سند تخفيف العبء الثقيل على المتزوجين وتعزيز الوعي المعرفي لديهم لتحقيق الاستقرار الأسري، وتحفيز الشباب على بناء أسرة لتدعيم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

محمد بن سلمان يأمر بصرف 100 مليون ريال سعودي للإفراج عن المسجونين وسداد الديون

أصدر ولي العهد محمد بن سلمان أمرًا بصرف 100 مليون ريال سعودي من حسابه الخاص لمساعدة عددًا من محدودي الدخل والمحتاجين بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام المباركة لإعانة المواطنين السعوديين المحتاجين والفقراء على الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الأيام وخاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك.

الفئات المستفيدة من مكرمة ولي العهد محمد بن سلمان خلال عيد الفطر المبارك

أمر ولي العهد السعودي بصرف مكرمة عيد الفطر المبارك فى مسارين وهما:

الجمعيات الخيرية: منح ولي العهد 29 جمعية خيرية مبلغ وقدره ( 87 ) مليون ريال سعودي.

المسجونين: أمر بصرف مبلغ وقدره (13 ) مليون ريال سعودي لسداد ديون أكثر من ( 150 ) سجين على وجه السرعة لنشر البهجة والسرور على ذويهم خلال عيد الفطر المبارك.

خطوات التسجيل في برنامج سند 1442هـ

تستطيع التسجيل في برنامج سند لولي العهد محمد بن سلمان من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة سند الخيرية.

الخيرية. اختيار المجال المُراد التسجيل فيه.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح واتباع الخطوات بدقة.

الإقرار بصحة البيانات المُدونة.

وفي حالة ملئ البيانات المطلوبة بشكل صحيح يتم استلام رسالة تفيد باعتماد الطلب.

خدمات برنامج سند لولي العهد 1442هـ