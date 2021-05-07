نتائج وزارة الدفاع السعودية 1442 رابط التجنيد الموحد // استعلم عن أسماء المقبولين مبدئيا برقم الهوية

في ظل أهتمامنا بكل ما يبحث عنه المواطن السعودي، وجد أن هناك عمليات بحث مكثفة عن نتائج وزارة الدفاع السعودية 1442، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع، عن أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف التي كانت قد أعلنت عنها الشهر الماضي جاء ذالك عن طريق إرسال رسالة نصية “sms” على الجوال المسجل بطلب التقديم مفادها “تم ترشيحك”، وبها الموعد المحدد للمقابلة الشخصة مع لجنة القبول كي يتم أستكمال إجراءات القبول النهائية، بعد اجتياز الاختبارات المقررة وفحص المتقدمين ومطابقة بياناتهم المسجلة مع بيانات الجهات ذات الصلة، وشددت لجنة القبول على المقبولين بالالتزام بإجراءات السلامة من وباء كورونا وضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند القدوم للمقابلة.

رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع السعودية

يمكن لكل من سجل على الوظائف الدخول على رابط بوابة التجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع برقم الهوية الوطنية، للإستعلام عن المترشحين مبدئياً للقبول، ومن وصلته رسالة بترشيحه فهو من المقبولين مبدئياً ولا يحتاج للدخول على الموقع للإستعلام، ولكن من وصلته الرسالة لا يعني أنه قد تم قبوله بصفة نهائية للوظيفة إلا بعد إكمال إجراءات القبول.

نتائج وزارة الدفاع السعودية

الأوراق المطلوبة لإستكمال عملية القبول

أصل بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول مع أحضار صورتين منها.

أحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي وفي حالة أن الشهادة من خارج السعودية يجب مصادقتها من وزارة التعليم.

طباعة نموزج المراجعة من موقع أبشر وإحضاره عن المقابلة الشخصية.

إحضار عدد 8 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 مكشوفة الرأس.

يشترط تحميل تطبيق توكلنا عن المقابلة الشخصية.

أحضار صورة من السجل المدني للمتقدم للوظيفة وتم ترشيحه.

طريقة حجز موعد المقابلة الشخصة واستكمال البيانات

ألية الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة الدفاع