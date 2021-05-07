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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب بنك الأهلي للمقيم من الجوال بكل سهولة في المقال التالي
يبحث الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن كيفية فتح حساب بنك الأهلي للمقيم حيث تسهل البنوك المعاملات المالية بين المستفيدين من أفراد ومؤسسات كما أنها وسيلة آمنة لإيداع الأموال وحفظها من السرقة أو الضياع، ويعد البنك الأهلي السعودي أكبر المؤسسات المالية في المملكة كما أنه يعد امتداداً لبنكين من البنوك العريقة هما ( البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية) وتحول البنك إلى شركة مساهمة عام 1997م نتيجة لدمج أكبر البنوك في المملكة، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية فتح حساب في البنك الأهلي بكل سهولة.
طريقة فتح حساب بنك الأهلي للمقيم
لكي تتمكن من فتح الحساب يجب أن يكون لديك حساب في أبشر وإذا لم تكن تمتلك حساباً يمكنك الإطلاع على إحدى مقالاتنا عن كيفية فتح حساب في أبشر ، ثم اتباع الخطوات التالية:
- اكتب في محرك البحث البنك الأهلي السعودي ادخل إلى الموقع الرسمي للبنك.
- اختر فتح حساب في أعلى الصفحة ثم اختر أفراد.
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- قم بتعبئة الحقول المطلوبة كما يلي:
- في خانة رقم الهوية اكتب رقم الإقامة الخاص بك.
- في خانة نوع تقويم تاريخ الميلاد حدد ما إذا كان هجرياً أو ميلادياً.
- اكتب تاريخ ميلادك بالهجري إذا ما كنت اخترت هجرياً في خانة نوع التقويم أو بالميلادي إذا كان اختيارك ميلادياً.
- اكتب رقم جوالك.
- قم بوضع علامتي صح بجوار أوافق على الشروط والأحكام.
- اكتب الرمز المرئي الظاهر أمامك على الشاشة ثم انقر استمرار.
- ستصلك رسالة على جوالك بها رمز التفعيل.
- اكتب رمز التفعيل في المكان المخصص ثم اضغط استمرار.
- سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى اكتب جميع تفاصيل العنوان التي تتضمن نوع السكن وحالتك الاجتماعية وبلد الميلاد ومكان الميلاد بطريقة صحيحة ثم اكتب معلومات عنوانك الوطني في المملكة ثم انقر التالي.
- سيتم تحويلك إلى صفحة تفاصيل عنوان المنزل في بلدك الأم أي خارج المملكة للمقيمين، اكتب كافة التفاصيل باللغة الانجليزية ثم انقر على التالي، فيجب أن تكون مسجلاً في العنوان الوطني وفي حالة ما إذا لم تكن مسجلاً يمكنك الإطلاع على مقالتنا عن طريقة التسجيل في العنوان الوطني
- تتضمن الخطوة الرابعة معلومات الوظيفة التي تعمل بها داخل المملكة ثم انقر التالي.
- اكتب كافة التفاصيل المالية المطلوبة في هذه المرحلة وانقر التالي.
- سيتم تحويلك إلى صفحة تفاصيل سبب فتح الحساب اختر السبب المناسب لك واملأ البيانات المطلوبة ثم انقر التالي.
- سيتم تحويلك إلى صفحة نفاذ والمطلوب منك فيها كتابة بياناتك المسجلة في أبشر املأ البيانات وانقر تسجيل الدخول.
- ستصلك كلمة المرور المؤقتة في رسالة على جوالك قم بكتابتها ثم انقر متابعة.
- سيتم تحويلك إلى الخطوة السادسة صفحة التأكيد والتي يظهر لك فيها رقم حسابك ويطلب منك التسجيل في خدمة الأهلي موبايل قم بكتابة البيانات المطلوبة.
- اكتب رقم الهاتف المصرفي المكون من 4 أرقام واحفظه جيداً لاستخدامه في المعاملات المصرفية فيما بعد.
- اختر طريقة توصيل بطاقة مدى ثم انقر تأكيد.
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- الفيديو أعلاه يوضح تفاصيل فتح حساب بنك الأهلي كاملة.
- لا تنسى أخذ لقطة شاشة لحسابك المصرفي قبل إنهاء عملية التسجيل ليسهل لك استخدامه فيما بعد.
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