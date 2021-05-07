طريقة فتح حساب بنك الأهلي للمقيم من الجوال بكل سهولة

يبحث الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن كيفية فتح حساب بنك الأهلي للمقيم حيث تسهل البنوك المعاملات المالية بين المستفيدين من أفراد ومؤسسات كما أنها وسيلة آمنة لإيداع الأموال وحفظها من السرقة أو الضياع، ويعد البنك الأهلي السعودي أكبر المؤسسات المالية في المملكة كما أنه يعد امتداداً لبنكين من البنوك العريقة هما ( البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية) وتحول البنك إلى شركة مساهمة عام 1997م نتيجة لدمج أكبر البنوك في المملكة، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية فتح حساب في البنك الأهلي بكل سهولة.

طريقة فتح حساب بنك الأهلي للمقيم

لكي تتمكن من فتح الحساب يجب أن يكون لديك حساب في أبشر وإذا لم تكن تمتلك حساباً يمكنك الإطلاع على إحدى مقالاتنا عن كيفية فتح حساب في أبشر ، ثم اتباع الخطوات التالية: