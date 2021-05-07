زكاة الفطر فى السعودية 1442- 2021 وحكمها وعلى من تجب ووقت خروجها

زكاة الفطر فى السعودية هى نوع من أنواع الزكاة التى هى ركن من أركان الإسلام ، وسميت بزكاة الفطر لأن الفطر هو سبب وجوبها ، فهى تخرج بمقدار محدد حدده الله سبحانه وتعالى لنا ، ووتخرج من شخص لابد أن يكون لديه المقدرة على إخراج هذا القدر ، بحيث يكون هذا القدر ذائد عن قوت يومه ساعة إخراج الزكاة ، ذلك ونخرج زكاة الفطر لأشخاص معينين حددهم الله لنا ، فى وقت معين، فإن خرجت عن وقتها لا تعد زكاة وتعد صدقة ، لذلك يجب إخراجها فى وقتها وعدم تأخيرها عن الوقت المحدد لها ،وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلمين لأنها طهرة للنفس ولأنها تساعد على نشر المحبة والإخاء والتعاون بين المسلمين ، وقد أكدت المملكة العربية السعودية على عدم التراخى أو الإهمال لزكاة الفطر لأن الزكاة أصبحت فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد ، والتى إنتشر بها فيروس كورونا أصبحت ضرورة ملحة خاصة بعد أن تسبب هذا الوباء فى ضرر بالغ لكثير من الناس ، فكثير منهم فقد عمله ، وكثير منهم اصابه الوباء وهو فى حاجه ماسة للمال من أجل الدواء والغذاء ، فلندعو جميعًا ونبتهل الى الله عز وجل ، أن يزيل هذه الغمه ويكشف الكرب عن المسلمين جميعا فى كل بقاع الأرض ، ولنتكاتف جميعا ونمد يد العون لبعضنا ، ولا نهمل فرائض الله عز وجل .

مقدار زكاة الفطر

وقد تم تحيد قيمة زكاة الفطر فى السعودية من خلال المفتي الشيخ عبد العزيز آل شيخ بأن قيمة زكاة الفطر في السعودية 1442 هجري تقدر بثلاثة كيلو جرام من قوت البلد أي ما يعادل 25 ريال سعودى عن كل فرد .

على من تجب الزكاة

تجب على كل مسلم حرسواء كان صغير أ و كبير ، ذكر أو أنثى ، سواء كان حر أو عبد .

أما أما الجنين فى بطن أمه ، فلا تجب عليه زكاة ، ولكن تستحب .

هكذا لا تجب على الكافر والكافرة .

حكم زكاة الفطر

فرض وتجب على كل مسلم حر عنه مقدرة على إخراجها وقتها .

وقت خروج الزكاة

يجب إخراج زكاة الفطر من بعد غروب شمس أخر يوم من صيام رمضان إلى ما قبل أداء صلاة عيد الفطر .

حكمة مشروعيتها

تعوض ما نقص من أجر صومك، فهى طهرة للصائم من اللغو والرفث .

تساعد الفقراء على العفف وعدم السؤال ليلة العيد .

متى شرعت زكاة الفطر

شرعت زكاة الفطر فى شعبان فى السنة الثانية من الهجرة .