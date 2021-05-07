عطاءات السعودية.. تواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الصومال والتمور لغانا

بلادي – الرياض :

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية الصومال، حيث جرى أمس توزيع 122 طنًا و500 كيلوجرام من السلال الغذائية للمحتاجين في مدينة كسمايو بإقليم جوبالاند، استفاد منها 7.500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في الصومال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

التمور هدية المملكة لغانا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم 50 طنًا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية غانا.

وسلم المساعدات، نيابةً عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي، وذلك لوكيلة وزارة الخارجية في غانا السفيرة مارطا بوبي، في العاصمة أكرا.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

أجهزة تنفس اصطناعي لألبانيا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية ألبانيا، وتشمل 23 جهازاً للتنفس الاصطناعي، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

قام بتسليم المساعدات، نيابةً عن المركز، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة محمد بن راشد الحديثي، بحضور مديرة البرامج التنموية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ماتيلدا شعباني، ونائب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ألبارت نيكولا، في العاصمة تيرانا.

وأوضح “الحديثي” أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم، مؤكداً أن هذه الجهود تعكف عليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في سبيل تعزيز العمل الخيري ومد يد العون للمتضررين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة ودعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

جمهورية القمر

نفّذت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية القمر المتحدة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر في العاصمة موروني، برامجها المخصصة لشهر رمضان المبارك، بإشراف القائم بأعمال السفارة عبد بن سعيد آل رشيد ورئيس جمعية الهلال الأحمر حسن علي صالح، والتي تتضمن إفطار الصائم، وتوزيع كسوة العيد، وزكاة الفطر.

وأكد القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية القمر المتحدة على استمرار دعم المملكة الهادفة إلى تحقيق التنمية والتقدم بجمهورية القمر، من خلال برامج تندرج في سياق اهتمام المملكة بالعمل الإنساني والإغاثي في العالم.

بدوره نوه رئيس جمعية الهلال الأحمر بأهمية دور المملكة في تقوية وتعزيز ثقافة الدبلوماسية الإنسانية الشعبية في القمر المتحدة، خاصة في مجال الإغاثة والتنمية المستدامة والمساعدات الإنسانية.