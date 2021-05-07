متحدث الطيران المدني: هناك لجان معنية ستُعلن الوجهات التي لا ينصح بالسفر إليها

بلادي – الرياض :
أجاب المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء على سؤال عن الدول التي تحذر الهيئة من السفر إليها، بعد أن أعلنت دول عدم استقبال السياح في أراضيها.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج 120 على “الإخبارية” أن هناك لجاناً معنية بتقييم حالات الدول ووجهاتها، وهي المختصة في ذلك، مبيناً أن على كل مسافر أن يتأكد من اشتراطات الدولة التي ينوي التوجه إليها.
وأضاف أن ذلك يكون عبر الناقل الجوي، وأنه يجب اتباع أي إرشادات من الدولة المستضيفة، حتى يكون السفر آمنا، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات تفادياً لحدوث أي إشكاليات.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021، لعدد من الفئات.
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