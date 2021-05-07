أئمة المسجد الحرام وكبار العلماء يؤدون صلاة الميت على جثمان الشيخ عبدالرحمن العجلان

بلادي – الرياض :
أدى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، صلاة الميت على فقيد المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.
كما أدى الصلاة على جثمان الفقيد، كبار العلماء وأئمة ومدرسو الحرم المكي: الشيخ صالح بن حميد، والشيخ سعد الشثري، والشيخ عبدالله المنيع، والشيخ سعود الشريم، والشيخ فيصل غزاوي.
يُذكر أن الشيخ العجلان قد وافته المنية عن عمر 85 عاماً قضاها في العلم وتعليم طلاب العلم رحمه الله.
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