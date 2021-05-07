المملكة تحظر استيراد الدواجن من 11 مصنعًا في البرازيل

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الزراعة ووزارة الخارجية في البرازيل، أمس (الخميس)، بأن المملكة حظرت الواردات من 11 مصنعًا للحوم الدواجن في البرازيل.

وأضافت، وفقا لـ”العربية”، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، كشفت يوم أمس عن قائمة بأسماء المصانع التي تم تعليق الاستيراد منها.

وحددت القائمة الجديدة أيضا المصانع المسموح لها بالتصدير إلى المملكة، فيما أكدت الحكومة البرازيلية أنها بدأت بالفعل محادثات مع السعودية فيما يتعلق بالحظر.