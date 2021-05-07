المصلون يؤدون آخر صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

بلادي – الرياض :

أدى عموم المصلين اليوم آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك، بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأم المصلين، إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم، الذي حضّ المصلين على المبادرة بالأعمال الصالحة في الأيام المتبقية من العشر الأواخر من شهر رمضان واستدراك ما مضى.

وقال الشريم إن “الموفق هو مَن بادر قبل الفوات وجعل التوبة مسك ختامه؛ فإن الأعمال بالخواتيم، والتوبة تجبُّ ما قبلها، وإنه ما انكسر مَن تاب، وما خاب من أناب {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}”.

كما ذكّر عموم المسلمين بإخراج زكاة الفطر، التي افترضها الله سبحانه على كل مسلم، فهي “طهر لكم وشكر لخالقكم، فأدوها كما افترضت عليكم عن الذكر والأنثى والصغير والكبير وعمن تقوم بنفقته، وصدقة الفطر تكون مما يطعم الناس”.

وفي المسجد النبوي، أدى المصلون أيضًا آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك 1442هـ، في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان، شاكرين الله -عز وجل- على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وسائلين إياه أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وأوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ حسين آل الشيخ، المسلمين بتقوى الله عز وجل، فهي سبيل السعادة والفوز والنجاة.

وبيّن أن أعظم مقاصد مشروعية صوم هذا الشهر وقيامه؛ أنه يبلغ بالنفوس إلى تحقيق تقوى الله عز وجل، تلك الثمرة التي هي غاية العبادات كلها والطاعات جميعها، مشيراً إلى قول ابن القيم رحمه الله: “الصوم من أكبر العون على التقوى فالصوم لجام المتقين ورياضة الأبرار والمقربين”.

وأشار فضيلته إلى أن رمضان شهر المحبة والإخاء والجود والعطاء والإطعام والصدقة والسخاء، قال صلى الله عليه وسلم (مَن فطر صائمًا فله مثل أجره)، مؤكداً أن هذه الصفات الجليلة شعار لنا في سائر أزماننا وبين أفراد مجتمعنا .