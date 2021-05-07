رئيس “هيئة الإحصاء”: إطلاق مشروع تعداد السكان بداية العام المقبل

بلادي – الرياض :
قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور كونوراد بيسيندورفر، إن الهيئة تعمل على مشروع التعداد العام للسكان، بهدف تكوين صورة عن التركيبة السكانية وتطوراتها في المملكة.
وأضاف، خلال استضافته في قناة “الشرق”، أن المشروع سيتم إطلاقه في العام المقبل، لافتا إلى أن الهيئة تسعى لسد الفجوة الموجودة في البيانات، والعمل على إتاحتها لصناع القرار، والمؤسسات البحثية والمستثمرين الدوليين.
ونوه بأن الهيئة تعمل حاليًا على بناء قاعدة بيانات تمكّن المحللين من مراجعة تطور البيانات مع مرور الوقت والتعمق في هيكلية بعض الإحصائيات لتحسين فهمها للاقتصاد والمجتمع.
ولفت إلى أن الهيئة تواجه عدة تحديات منها إفساح المجال أمام التشارك في البيانات، وتسهيل الحصول عليها، مع وضع الإحصائيات المناسبة، متطلعًا أن توفق الهيئة في مواجهة مثل هذه التحديات.
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