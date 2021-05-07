البحرين تعفي المحصنين والمتعافين من مواطني المملكة ودول الخليج من فحص كورونا

بلادي – الرياض :

صدر في البحرين، أمس (الخميس)، قرار جديد بشأن المسافرين القادمين إليها من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونص القرار على إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) لمواطني دول مجلس التعاون المحصنين والمتعافين؛ وذلك من خلال إبراز الشعار الأخضر للمطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا.

كما يمكن أيضا لهذه الفئة من المسافرين إبراز شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن قرار إلغاء الفحص لا يسري على الفئات العمرية بين 6-17سنة وغير المطعمين وغير المتعافين، لافتة إلى أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر أن البحرين ألغت أيضا الفحص عند العودة من السفر للمواطنين والمقيمين فيها من المطعمين والمتعافين وذلك من خلال إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق “مجتمع واعي” بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين يستمر إجراء فحص الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر لغير المطعمين وغير المتعافين من المواطنين والمقيمين.