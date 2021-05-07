نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تعديل رقم الجوال في حساب المواطن وموعد إيداع الدفعة 42 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تعديل رقم الجوال في حساب المواطن، تعديل رقم الهاتف الجوال في حساب المواطن من الأمور الواردة التي قد يحتاج إليها بعض مستفيدي الدعم نتيجة لتغير الرقم الخاص بهم. وبالتالي يحتاج إلى تغييره على موقع الدعم حتى لا يكون هناك مخالفة للبيانات، سوف نتعرف على الخطوات الخاصة بتغير رقم الهاتف في هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني.

كيفية تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

يتم تعديل رقم الجوال في حساب المواطن الخاص بالمستفيد حتى يتمكن الحساب من التواصل بسهولة مع المستحق للدعم، والحصول على الخدمات الخاصة به ويتم التعديل بهذه الخطوات:

التوجه إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني

الانتقال إلى تسجيل بيانات الدخول من خلال الاسم أو رقم الهوية وكلمة السر.

نقل رمز الصورة والضغط على تسجيل الدخول.

من حسابي يتم اختيار تغيير رقم الجوال.

الدخول على الخدمة وهي بيانات المستفيد وكتابة البيانات المطلوبة ومنها:

رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الجديد، وتاريخ انتهاء الهوية الوطنية.

الضغط على تغيير وسوف يقوم النظام بتحديث البيانات.

ضوابط حساب المواطن

وضع برنامج الدعم مجموعة من الضوابط التي تنظم العمل في برنامج الدعم وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا ومنذ الدفعة 28 شهر مارس 2020، وهذه الضوابط هي كالتالي:-

تم وقف تسجيل مستفيدين جدد في برنامج الدعم منذ دفعة مارس 2020.

تم تحديد الحد الأقصى للدعم بحيث لا يتجاوز الحد المستحق في الدفعة 28.

يتمكن المستفيد الرئيسي من إضافة تابعين فقط للاستفادة من الدعم.

وقد اشترط الدعم على المستقلين إثبات الاستقلالية أو العودة كتابعين مرة أخرى، وطريقة إثبات الاستقلالية بأن يتم إثبات استقلال الفرد المستقل في دعم حساب المواطن عن طريق تقديم صك ملكية أو عقد إيجار، أو شهادة إثبات سكن من الجامعة.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 42

من المعروف أن موعد إيداع حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن إذا تصادف اليوم العاشر مع يوم إجازة رسمية أو عطلة فإنه يتم الإيداع قبل اليوم العاشر بيوم أو بعده بيوم، ويأتي صرف دفعة شهر رمضان في يوم 22 مايو 2021، الموافق 28 من رمضان 1442.

وبخصوص استفسار مواطن عن ضرورة تجديد عقد الإيجار سنوياً لاستمرار الدعم جاء رد حساب المواطن كالتالي:-