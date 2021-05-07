نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 3000 وحتى 30 ألف بدون كفيل بقسط يبدأ من 500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدة تمويلات متنوعة للأفراد والشركات والتي يوفرها عدد كبير من البنوك والشركات في المملكة العربية السعودية، هناك تمويل شخصي وتمويل سيارة وتمويل عقاري، ومن خلال كل بنك يمكنك أن تحصل على العروض المتوفرة للتمويلات، ومن ضمن تلك التمويل تمويل الأسرة، تمويل كنف، تمويل آهل، تمويل الترميم، تمويل الزواج والذي يتم الحصول عليهم من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وهو واحد من أبرز البنوك الذي يقدم التمويل بدون رسوم إدارية وبدون فوائد، كما أن القسط الشهري في مراعاة ظروف المواطنين، وهناك بنك الراجحي والذي يُعد من أبرز البنوك في توفير تمويل السيارات وتمويل للمتقاعدين، وهناك نخبة واسعة من التمويلات.

التمويل الشخصي من شركة اليسر

بجانب البنوك المتعددة والموثوقة من مؤسسة النقد العربي، هناك شركات أيضا معتمدة ومن أبرز تلك الشركات هي شركة اليسر والتي توفر لك عدة تمويلات كالتمويل الشخصي بدون كفيل وبأرخص سعر للتقسيط الشهري المريح على فترات طويلة تناسب احتياجات كل فرد، ولكل تمويل أوراق ومستندات مطلوبة للحصول عليه بموافقة فورية، وبفترة سداد طويلة، تمويل سيارة يبدأ من 20 ألف ريال من شركة اليسر، يمكنك أن تحصل على تمويل للسلع الاستهلاكية كالكهربائية والإلكترونية بفترة سداد مرنة وبقسط شهري 500 ريال، على أن يكون مبلغ التمويل يصل إلى 30 ألف ريال، كل هذا وفق بعض الضوابط والقوانين.

ماهو تمويل السلع الاستهلاكية

هو تمويل للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، توفر شركة اليسر التمويل للسعوديين براتب لا يقل عن 5000 ريال وللمقيمين براتب لا يقل عن 10000 ريال، ويجب أن تكون مدة العمل للسعوديين قبل طلب التمويل ثلاثة أشهر، وللمقيمين لا تقل عن 12شهر قبل التمويل، والعمر للسعوديين والمقيمين لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، أما المتقاعدين فيجب أن لا يزيد العمر عن 70 عاما عند أخر سداد للتمويل، والمبلغ التمويلي كما تم ذكره يبدأ من 3000 ريال حتى 30 ألف ريال، التمويل بهامش ربح تنافسي، وبدون كفيل للسعوديين، بفترة سداد حتى 24 شهر، وعلى سبيل المثال، إذا كان التمويل بمبلغ 20 ألف ريال فالقسط الشهري 1.192 ريال، بمعدل نسبة سنوي 43.89%، أما إذا كان التمويل 14 ألف ريال القسط الشهري 1.029 ريال ومعدل نسبة سنوي 44.65%، على فترة سداد سنة ونصف، وإذا كان مبلغ التمويل 5000 ريال فالقسط الشهري 500 ريال بمعدل نسبة سنوي 44.77% وفترة سداد سنة واحدة، كل هذه الأمثلة ما هي ألا تقديرية وليست نهائية فجميع التمويلات من الممكن أن تتغير بها النسبة أو القسط الشهري وفق الأوراق والمستندات المضافة أيضا.

الشروط والأوراق لطلب تمويل السلع الاستهلاكية

يتم تقديم خطاب تعريف بالراتب ويجب أن يكون مصدق من الغرف التجارية، صورة من الهوية الوطنية للسعوديين، أو تقديم صورة من جواز السفر للمقيمين بعد الإطلاع على الأصل، كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر، طلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر من خلال الموقع الإلكتروني بموافقة فورية، في حالة السعوديين فالتمويل بدون كفيل، أم المقيمين فيجب توافر الكفيل لتحصل على التمويل سريعا، والشركات التابعة للتمويل هي شركة x سايت، المنيع، تي اكسبريس، السلطان، مجموعة المتبولي المتحدة، الربيع والصيف، إيزون، الكترو.

تمويل للنساء الموظفات وربات المنزل

الجدير بالذكر أن هناك عدة تمويلات وقروض من بنوك وشركات سعودية أخرى ومن أهم تلك البنوك هو بنك التنمية الاجتماعية والذي يوفر تمويل شخصي للنساء بدون فوائد وبدون رسوم ويبدأ القرض من مبلغ 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال، مع أطول فترة سداد بقسط مرن يناسب المواطنات العاملات والأرامل والمطلقات.