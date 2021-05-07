نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توطين المهن التعليمية بالمملكة والمواد التي تم توطينها وشروط التوطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة توطين المهن التعليمية بالمملكة، قرار تم أتخاذه منذ أيام قلائل ولكن هذا القرار ممهد له منذ سنوات فتم توطين الكثير من المهن في المملكة وذلك لتشغيل أبناء الوطن في المهن المطلوبة وذلك ضمن رؤية المملكة لعام 2030 علي يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، وتم تمهيد القرار من خلال بعض المهن حتي أعلنه اليوم م. الراجحي لتوطين المهن السعودية وتوفير فرص العمل للسعودين.

نص قرار توطين المهن التعليمية بالمملكة

قد تم صدور قرار توطين المهن التعليمية من قبل الوزير أحمد بن سليمان الراجحي ذلك القرار بالتوطين لكي يخلق فرص عمل لأبناء الوطن وتقدر فرص العمل التي سيتم توفيرها 28 ألف فرصة عمل بعد ذلك القرار في المدارس الأهلية والمدارس العالمية الأنترناشونال وعلي الجانب الآخر فإنه سيتم تسريح أكثر من 28 ألف معلم غير سعودي إلى بلادهم من جميع الجنسيات والتي كانوا يعملون في الوطن السعودي منذ وقت كبير أو قصير فقرار التوطين جاء محطماً لآمالهم ووظائفهم التي كانوا يسعون للنيل بها ودافعين بها الكثير حتي يحصلون علي التأشيرة وفرصة العمل.

شروط توطين المهن التعليمية

قامت وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية طبقا لرؤية ولي العد السعودي الملك محمد بن سلمان لعام 2030 وجعل4 المملكة جميعها تقتصر علي مواطنينا من السعوديين في جميع الوظائف السعودية من التعليم والمحاسبة والعمل الأداري والفني والتكنولوجي قامت المملكة بتوطين المهن التعليمية في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية وتوفير ما يقرب من 28 ألف وظيفة لأبناء المملكة العربية السعودية ومن شروط المواد التي تم تفعيل التوطين العمل بها هي :

اللغة العربية.

الفيزياء.

الرياضيات.

الكيمياء.

الحاسب الآلي وعلومه.

الأحياء.

التربية القومية أو الوطنية.

الدين الإسلامي.

اللغة الانجليزية.

اللغات الأجنبية بكافة فروعها تقتصر علي مواطنيها الحاصلين علي الشهادات التي تؤهلهم من اجتياز العمل بها كمعلم ومدرب لغوي مناسب.

الهوية الوطنية.

الدراسات الاجتماعية بفروعها التاريخ والجغرافيا والمساحة.

التربية الفنية.

رياض الأطفال.

وذلك بقرار من وزارة التنمية البشرية بزيادة نسبة التوطين في تلك الوظائف والمواد الدراسية أي يكون المعلم فيها قاصراً علي حاملي الجنسية السعودية وبذلك يكون تم تفعيل قرار توطين المهن التعليمية بالمملكة.