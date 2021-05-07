نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442 في المقال التالي
يبحث الكثيرين عن كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442. للحصول على القبول الأولي في وزارة الدفاع السعودية. لكل المتقدمين في كل الوظائف العسكرية المعلن عنها سلفًا. للتعين في مختلف قطاعات الوزارة والتي تضم القوات البرية الملكية والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.
الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442
هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق عن فتح باب التجنيد الموحد للنساء والرجال في الرتب العسكرية من عريف حتى جندي أول. وذلك بناءً على احتياجات أفرع القوات المسلحة السعودية. كما اشترطت وزارة الدفاع أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل التعليمي المناسب على أن يتم التعين في أفرع القوات المسلحة السابق ذكرها. كما كشفت وزارة الدفاع على موقعها الرسمي بوابة التجنيد الموحد عن نتائج الترشيح الأولى لكل المتقدمين والمتقدمات على الوظائف العسكرية 1442 ودعت الوزارة الجميع إتباع الآتي من أجل الاستعلام عن نتائج القبول 1442:
- الدخول مباشرة لبوابة التجنيد الموحد
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
- التوجه لبوابة التجنيد الموحد العسكرية
- في حالة دخول المتقدم لحسابه المسجل على منصة التجنيد الموحد ووجد أن حالة الطلب فارغة فهذا دليل على أنه لم يتم ترشيحه وعليه إعادة الاستعلام مرة أخرى بعد الإعلان القادم. ربما يتم الترشيح أو الاعتذار عن عدم القبول.
- يتم الإعلان عن النتائج على منصة التجنيد الموحد للمقبولين بشكل تدريجي لذا عند وجود الطلب فارغ عاود الاستعلام مرة أخرى.
يجب على جميع المرشحين والمرشحات التي تم ترشيحهم في النتائج الأولية الذهاب لاستكمال إجراءات القبول وعمل المقابلة الشخصية والفحص الطبي اللازم واستكمال إجراءات ملئ استمارات القبول. كما أن الوزارة نبهت على كل المقبولين من الحضور للمكان المعلن لإتمام الإجراءات بالمواعيد التي أعلنت عنها سلفًا.
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