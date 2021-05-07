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عمر شويل - جدة من أبرز ما يتم البحث عنه من قبل المستثمرين السعوديين هو متى يغلق سوق الأسهم السعودي أجازة العيد أبوابه. من أجل معرفة بداية إجازة السوق والعودة للعمل من جديد. وسوق الأسهم السعودي تداول هو أحد الشركات السعودية التابعة للحكومة بالمملكة. تأسس منذ عام 2007م وقد شهد تحولًا كبيرًا بالسوق السعودي وهي الجهة المصرح بها رسميًا لتداول الأوراق المالية والأسهم في المملكة.

متى يغلق سوق الأسهم السعودي أجازة العيد ؟

أعلنت السوق المالية السعودية تداول عن تحديد مواعيد إغلاق سوق الأسهم بعيد الفطر المبارك. حيث يبدأ الغلق من يوم الإثنين الموافق 28-9-1442هـ الموافق 10-5-2021م وينتهي التداول مع نهاية هذا اليوم بمختلف قطاعات المملكة. كما كشفت شركة تداول على أن العمل بالسوق السعودي المالي سوف يبدأ ثانية يوم الاثنين الموافق 17-5-2021 الموافق 5-شوال 1442هـ كما هو متعارف عليه.

الاستعلام عن عطل واجازات سوق الأسهم السعودي

يمكن لكل المستثمرين المتعاملين مع سوق المال السعودي تداول بكل أنحاء المملكة الإطلاع على كل الإجازات والعطل الرسمية للسوق من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول لرابط أجازات سوق المال السعودي تداول

النقر على أيقونة عرض العطل

تحديد العام المراد عرض الإجازات فيه.

ثم تحديد الشهر سوف يظهر لك النظام بعد ذلك مواعيد جميع الأجازات في سوق الأسهم السعودي تداول.

متى يفتح سوق الاسهم السعودي ومتى يغلق

في الأوقات العادي يفتح سوق الأسهم السعودي أبوابه للشركات الراغبة في الاستثمار فيه في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة وتكون أيام العمل من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع. ويغلق السوق أبوابه في تمام الساعة الثالثة مساءً ويغلق أبوابه في أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع. ويضم السوق نحو 200 شركة مدرجة نشطة في البلاد في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والمالية والعقارات.