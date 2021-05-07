الموارد البشرية تُعلن توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية

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عمر شويل - جدة أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، قرار وزاري اليوم يفيد بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في كل من المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات للمرحلة الأولى، جاء ذلك وفقا لعدد من التخصصات وعلى عدة مراحل يتم تطبيقها بنسب محددة على ثلاث سنوات بالمملكة العربية السعودية.

وتم نشر بيان عبر حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، يفيد بأن القرار يستهدف زيادة نسبة التوطين في المدارس الأهلية بتخصصات مختلفة مثل الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي.

بالإضافة إلى زيادة نسبة التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والإجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

وأيضا يهدف القرار إلى توفير ثمانية وعشرين ألف وظيفة تعليمية لكل من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية في التعليم الأهلي والعالمي، خلال الثلاث سنوات القادمة، ويتماشى هذا القرار مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، في كل من التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات بكل مناطق المملكة في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة شرطا للموظفين والموظفات للحضور إلى مقرات العمل، وجاء في بيان توضيحي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرط إلزامي لحضور الموظفين والموظفات في جميع قطاعات العام والخاص إلى مقرات العمل، للمحافظة على الأمن والسلامة للجميع.

ودعت الوزارة جميع القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في جميع إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بكل أمان، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وستوضح الوزارة آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدأ التطبيق في وقت قريب، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق جميع التعليمات الصحية للحرص على سلامة جميع العاملين والمراجعين والعمل في بيئة عمل آمنة وصحية.