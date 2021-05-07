رسوم مكتب العمل الجديدة داخل المملكة السعودية، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بإصدار قرار من ضمن الكثير من القرارات الهامة التي قامت باتخاذها في ما يخص الوافدين داخل المملكة السعودية وهو فرض رسوم على كافة المواطنين الوافدين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والمرافقين لهم ذلك جانب رسوم على جميع المؤسسات الصغيرة وغيرها.

رسوم مكتب العمل الجديدة داخل المملكة السعودية

ويتم إصدار الرسوم الجديدة لمكتب العمل من قبل جهتين أساسيتين داخل المملكة وهم وزارة العمل والتنمية وإدارة الجوازات، كذلك صرحة الوزارة عن تخفيض عدد السنين الخاصة تأشيرة الإقامة داخل المملكة السعودية والتي أصبحت أربع سنوات بدلاً من ست سنوات وهذا يخص المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

الرسوم التي تم فرضها من قبل مكتب إدارة الجوازات

تم فرض رسوم جديدا عند تجديد الإقامة بالنسبة للوافدين والتي تبلغ 650 ريال سعودي.

تم فرض رسوم خاصة للمرافقين سواء الجدد أو التابعين والتي وصلت إلى حوالي 2000 ريال سعودي.

كذلك قامت بالإعلان عن الرسوم التي تخص تغيير الوظيفة والتي تقدر بحوالي 1000 ريال سعودي.

الرسوم التي تخص تجديد صلاحية العمل والتي يتم تقديمها إلى مكتب العمل وقد وصلت إلى ألف ريال سعودي يتم دفعها سنوياً.

في ما يخص نقل الكفالة لأول مرة تم الإعلان عن رسوم جديدة قد وصلت إلى 2000 ريال سعودي.

أما فيما يخص نقل الكفالة للمرة الثانية وقد وصلت الرسوم الخاصة بها إلى 4000 ريال سعودي.

وكذلك إذا تم نقل الكفالة للمرة الثالثة يتم دفع رسوم تقدر بقيمة 6000 ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن الرسوم الجديدة

يعتبر الاستعلام عن أحد المعلومات العامة أو الخدمات الحكومية من أسهل الأمور التي أصبح المواطنين داخل المملكة السعودية يقومون بها وذلك نتيجة سعي الحكومة السعودية لتطوير جميع الخدمات الإلكترونية بهدف مواكبة التطورات التي تحدث في جميع مجالات الحياة وبشكل خاص المجال التكنولوجي ولذلك قامت الحكومة بطرح طريقة إلكترونية من الاستعلام عن الرسوم الجديدة وهي كالاتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار نوع الخدمة التي تود البحث عنها مثل تجديد الإقامة أو رخصة العمل.

إدخال الرقم القومي ثم ستظهر لك كافة الرسوم المطلوبة والطريقة التي يتم من خلالها الدفع.

أهم الفئات التي تم إعفائها من الرسوم