نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 للنساء (القبول المبدئي) واسماء المقبولين عبر رابط أبشر في المقال التالي
استعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 حيث يتم الإعلان عن نتائج القبول صباح يوم الخميس الموافق 6 من شهر مايو عام 2021 للنساء التي قامت بالتقديم على الوظائف العسكرية على الرتب المختلفة ومنها رتبة جندي للمرأة وقد تم الإعلان عن هذه الوظائف من خلال منصة أبشر للوظائف الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وأصبحت النساء قادر على التقدم إلى هذه الوظائف المتاحة بعد إتمام جميع الإجراءات اللازمة للتقديم، وقد زاد البحث لمعرفة نتائج هذه الوظائف، وسوف نتابع ذلك معكم خلال السطور القادمة.
استعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442
أصدرت الإدارة العامة للقبول بأن جميع من وقع عليهم الاختيار بشكل مبدئي، يمكنكم الحضور إلى مقر الإدارة العامة للمقابلة الشخصية، حتى يمكنهم التسجيل في مديرية مكافحة المخدرات، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له للمقابلة الشخصية يتم استعادة بشكل نهائي في القبول النهائي للوظائف، كما أوضحت الإدارة العامة أنه بعد استعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 لابد من اجتياز المقابلة الشخصية، وإحضار جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، والتي تتمثل في التالي:
- إحضار نموذج موعد المقابلة الشخصية التي يتم الحصول عليه عبر منصة ابشر.
- إحضار اصل الهوية الوطنية مع صورتين منها.
- صورة من العنوان الوطني.
- اصل الشهادات التي تم الحصول عليها من قبل المتقدمين سواء كانت دبلوم أو بكالوريوس.
رابط الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات للنساء 1442
يتم الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات والوظائف المتاحة من خلال الخطوات التالية:
- يتم تسجيل الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- يتم الضغط على أيقونة البحث الموجودة في الصفحة الرئيسية، وكتابة وظائف مكافحة المخدرات الخاصة بالنساء.
- الضغط على أيقونة القبول.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم الضغط على أيقونة عرض.
- أخيرا سوف تظهر نتائج قبول وظائف مكافحة المخدرات.
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