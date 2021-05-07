نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لخريجين الجامعات وحملة الثانوية وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، تم الإعلان اليوم من إدارة الكلية للقبول الدفعة الجديدة لعام 1443 هجرياً الحاصلين علي الشهادة الجامعية أو الحاصلين علي الثانوية العامة وخاصة الحاصلين من علوم طبيعية للتقديم في الكلية العسكرية بالمملكة وذلك وفق شروط ورابط تسجيل قد حددته الكلية في إعلان التقديم إليها.

بوابة التقديم لكلية الملك خالد العسكرية

قد قامت لجنة القبول والتقديم في كلية الملك خالد العسكرية بأنها أقامت أول بوابة إلكترونية لها علي الأنترنت لا استقبال طلبات المتقدم للتسجيل بها من خريجين الجامعات بمختلف التخصصات وخريجي الثانوية وذلك للالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية وقد قامت بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتطبيق المعايير والضوابط وذلك بدقة كاملة في الاختيار بالشكل الذي تتطلبة وزارة الحرس الوطني.

رابط التقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول بالكلية العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول لها في كلية الملك خالد العسكرية وذلك للعام الدراسي الموافق 1443 وذلك للحصول علي دورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية علي رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية.

موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وحاملين الثانوية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن موعد استقبال الطلبات من المتقدمين لدورة تأهيل الضباط العسكريين علي موقعها الرسمي السابق ذكره في الاعلي وذلك بلمن حصل علي شهادة جامعية وعلي الثانوية وذلك الموعد ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/1442 هجرياً الموافق بالتقويم الميلادي 1/6/2021 ميلادياً الساعة العاشرة صباحاً وحتي تاريخ البانتهاء من التقديم للكلية يوم الأحد 25/10/1442 هجرياً الموافق بالتقويم الميلادي 6/6/2021 الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بتوقيت مكة أم القري.

شروط القبول لحملة الشهادة الجامعية للتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية 1443

1- أن يكون المتقدم لدورة تأهيل الضباط سعودي الأصل و1المنشأ ويستثني من هذا الشرط من نشأ مع والده في الخارج لخدمة البلاد.

2- أن يكون المتقدم سيرته وسمعته حسنة ولا يوجد احكام سابقة عليه في أي جريمة.

3- أن لا يكون المتقدم غير متزوج بامرأة أجنبية.

4- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام وذلك من تاريخ التخرج وتاريخ الميلاد المذكور في الهوية عد الأطباء فلا يزيد سنه عن 30 عام للمتقدم لدورة تأهيل الضباط.

5- أن يكون وزن وطول المتقدم متناسبين مع بعضهم بحد أقصي 165 سم والوزن 52 كجم والحد الأعلي 188 سم و95 كجم.

6- أن يكون حاصل علي مؤهله الجامعي بتقدير جيد علي الأقل وبيكون أنتظام .

7- أن يكون حاصل علي اختبار الكفاءة باللغة الأنجليزية STEP والذي يتم الحصول عليه أو عقده في المركز الوطني للقياس وذلك عدا الأطباء.

8- أن يكون المتقدم اجتاز اختبارات القدرات العامة وأيضا في المركز الوطني للقياس.

9- الحصول علي رخصة الهيئة السعودية وذلك في التخصصات الصحية.

10- انتهاء فترة الامتياز وذلك للتخصصات التي توجد بها فترة الامتياز مثل الأطباء.

11- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم وذلك للحصول علي الشهادات الجامعية بالخارج.

12- وذلك يجتاز جميع اجراءات القبول في الاختبارتات مثل اختبار التخصص واختبار المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدينية والأمنية وجميع اختبارات كفايات الحرس الوطني.

13- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي فحص طبي.

التخصصات المطلوبة في كلية الملك خالد العسكرية

طب عام ، طبيب أخصائي حاصل علي الزمالة.

علوم مختبرات، صيدلة، أشعة، تقنية أجهزة طبية حيوية، أخصائي علم نفس.

هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة صناعة، هندسة مساحة، هندسة كيميائية، هندسة الكترونيات.

إدارة مطارات، إدارة سلامة الطيران، إدارة مراقبة جوية، إدارة الطيران، هندسة الطيران.

علوم حاسب آلى، هندسة حاسب آلي، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، نظم معلومات، آمن معلومات.

إدارة أعمال ، محاسبة، موارد بشرية.

إعلام رقمي، علاقات عامة.

شريعة.

انجليزي ترجمه، فرنسي ترجمه.

قانون أنظمة، تقنيات التعليم، جيوماتكس.

شروط القبول في التقديم لكلية الملك خالد العسكرية 1443 لحملة الثانوية

هي نفس شروط قبول حملة الخريجين الجامعين عدل السن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام ن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة ( العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية ) على أن لا يقل المعدل التراكمي العام عــن ( 80 % ), ومن خريجي هذا العام الدراسي 1442هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة بذلك يكون تم كتابة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية .