العبدلي يحصل على الماجستير في المحاسبة الحكومية بامتياز مع مرتبة الشرف

دوت الخليج -أحمد السبيعي

حصل الاستاذ عبدالله محمد مسلط العبدلي على درجة الماجستير في المحاسبة الحكومية من جامعة أم القرى كلية إدارة الأعمال بامتياز مع مرتبة الشرف

دوت الخليج تبارك للعبدلي حصوله على شهادة الماجستير وهو يحتذى بوالده الدكتور محمد بن مسلط رحمه الله عميد كلية الهندسة بجامعة أم القرى سابقاً ، وعقبال الدكتوراه باذن الله تعالى

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