نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان خدمة فرجت لسداد فواتير المديونين في شهر الخير بالمملكة في المقال التالي
منصة إحسان خدمة فرجت للمديونين في المملكة، تقدم إحسان خدمة فرجت لسد الفواتير للمديونين في القضايا الغير جنائية بالمملكة عن طريق جمع التبرعات، فتعتبر هذه الخدمة من مجالات التبرعات التي تقوم بها المنصة لمساعدة أي سجين من سجناء القضايا الغير جنائية بدفع فواتيره والإفراج عنه، وهسيه الخدمة متاح استخدمها والدخول عليها لمساعدة المديونين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وعلي الراغبين في تقديم المساعدة لهؤلاء المواطنين المتعسرين للإفراج عنهم في هذا الشهر الكريم، فإن سمو ولي العهد صرف 100 مليون ريال سعودي من حسابه الشخص للتبرع للجمعيات الخيرية في المملكة ودعم أكثر من 150 مواطن سجين، يجب علي المواطنين المتبرعين متابعة المقال وتنفيذ الخطوات الموجودة فيه علي موقع ثقفني الإلكتروني للإفراج عن السجناء ويعودوا إلي أهلهم.
خطوات منصة إحسان خدمة فرجت لسداد الفواتير
قامت منصة إحسان بتوضيح خطوات اللازمة لمساعدة السجناء في سد الفواتير من خلال المواطنين المسجلين في منصة إحسان، حيث أن هذه المنصة تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية مثل مساعدة الأسر المتعسرة في قضاء احتياجاتها الضرورية وأيضا تأمن كسوة العيد للأسر المحتاجة من خلال المواطنين المتبرعين بالمملكة، فخطوات سداد الفاتورة عبر إحسان كالتالي:
- الدخول علي منصة إحسان الإلكترونية.
- نقوم بفتح قائمة تبرع ونختار خدمة فرجت.
- يختار المتبرع حالة من الحالات أو يدخل رقم الفاتورة.
- يستعرض بيانات الحالة.
- يقوم بإدخال مبلغ المطلوب للتبرع وإتمام عملية الدفع.
ويمكن للمواطنين الدخول بمنصة إحسان للتبرع عن طريق التسجيل في المنصة ومساعدة المحتاجين عن طريق تقديم التبرعات.
فيديو التحقق من صحة الفواتير
ألية سداد فواتير فرجت عبر أبشر
يتاح للمواطنين في المملكة سداد فواتير المديونين والإفراج عنهم ليعودوا إلي أسرهم عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، وخطوات التبرع عن طريق أبشر كالتالي:
- تسجيل دخول علي بوابة أبشر الإلكترونية.
- فتح قائمة خدماتي واختيار المديرية العامة للسجون.
- تحديد المنطقة والفئة التي رغب المتبرع بمساعدتها.
- إدخال رقم الفاتورة الخاص بالمديون الذي تم أختياره للتبرع لمساعدته.
- ادخال قيمة الفاتورة وإتمام عملية التبرع عبر الخدمات المتاحة للسداد.
- بعد إتمام العملية بنجاح ووصول المبلغ للجهة المعنية يتم الإفراج عن المديون ويعود إلي عائلته.
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