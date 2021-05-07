نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد التطعيم بلقاح كورونا في المملكة العربية السعودية تطبيق توكلنا في المقال التالي
قد حقق تطبيق توكلنا نجاح عظيم في المملكة العربية السعودية وقد تخطي حاجز الـ 8 مليون عملية تحميل في المملكة، وتم إطلاق تطبيق توكلنا منظومته المطّورة الجديدة من ضمن تحديث في الشكل والمضمون، يشمل 5 حزم من الخدمات المُقدمة من الداعم للتطبيق والشركة المطورة، وذلك في إطار التطوير المستمر الذي تُجريه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا للمنظومة، من أجل الإسهام في توفير احتياجات مستخدمي التطبيق داخل السعودية الذين تخطت أعدادهم ملايين المستخدمين على الجوال، ومن أهم الخدمات المُضافة مؤخراً إضافة حجز موعد من أجل تطعيم لقاح كورونا الجديد، ومن ثم تم حل المشكلة بشكل مؤقت بعد الوصول للخلل التقني ومعالجته من خلال تطوير المنظومة ،وقد تم التأكد أن التطبيق أن يُعتبر بمثابة إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط، ويمكن من خلاله حجز الصلوات داخل الحرم المكي، حيث أن محصن شرط دخول المصالح الحكومية للموظفين والإداريين.
هدف تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية
من أهم أهداف التحديث الجديد الخاص بتطبيق توكلنا، مساهمة الخصائص الجديدة في سهولة وصولهم إلى الخدمات الحكومية والإدارية، في إطار العمل المتواصل لتحسين تجربة المستخدم لتلبية وتحقيق احتياجاته داخل المملكة في الآونة الأخيرة، ليضم قواعد بيانات شاملة تحت اسم “لوحة بياناتي”، التي تتضمن المعلومات الأساسية للمستخدم، بجانب بيانات الجوازات ورخص القيادة والمركبات والمخالفات المرورية، والحزم الأساسية التي يحتوي عليها،معرفة كل المعلومات المتعلقة بالصحة والتعليم والتابعين والتصاريح والبلاغات والمخالفات التي تقع على المواطن.
حجز موعد التطعيم عبر تطبيق توكلنا
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، أنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لـ تطعيم لقاح كورونا الجديد من خلال تطبيق توكلنا، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية.
شرط دخول الجهات الحكومية والخاصة بالمدينة
إثبات الحالة الصحية عبر التطبيق، شرط دخول الجهات الحكومية والخاصة بالمدينة، وبدءًا من الغد، فإن تحميل تطبيق توكلنا وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
مميزات تطبيق توكلنا السعودي
- خدمة التنبيهات التي تعمل على تنبيه وتذكير المستخدمين بمواعيد انتهاء وثائقهم الشخصية.
- شمول بيانات منصة مدرستي والحالة الصحية للأبناء.
- تتضمن لوحة بيانات التابعين بطاقة الوضع الصحي لكامل أفراد الأسرة والمكفولين.
- خدمة استعراض لوحة البيانات الشخصية الخاصة بالأحوال المدنية، والجوازات، والمرور.
- خدمة حجز موعد فحص كورونا (تأكد) متضمنة استعراض نتائج الفحص.
- التنبيهات الوطنية العامة.
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