نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل توقعات اسعار البنزين الجديدة بالسعودية تحديث ارامكو لشهر مايو في المقال التالي
توقعات أسعار البنزين في السعودية تعتبر مؤسسة أرامكوا السعودية هي المؤسسة المسئولة عن تحديد أسعار النفط والبنزين بالمملكة، وتعتبر أسعار النفط شكل من أشكال التغير الاقتصادي، فبناء على تكلفة استخراجه وعدد المحركات التي سوف يتم استهلاكها له يتم تحديد كافة العوامل المسئولة عن تغيير أسعاره، ولذلك سنتولى عملية تحديد الأسعار وطرح التوقعات المتعلقة بسعره في السعودية من خلال مقالنا.
أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية
أعلنت مؤسسة أرامكو في السعودية عن أسعار البنزين المُحدثة في شهر فبراير/ شباط الجاري، حيث شهدت ارتفاع بسيط مقارنة بأسعار الشهر الماضي والأسعار التي بدأ تطبيقها من الخميس، ستخضع لمراجعة مستمرة جديدة في الشهر المقبل.
قالت ( أرامكو) خلال بيان إنها “طبقت ثمن البنزين 91 يبلغ 1.81 ريال للتر أما ثمن البنزين 95 يبلغ 1.94 ريال لكل لتر”.
أرامكو حصلت على رخصة طيران جديدة تشكل تلك الأسعار ارتفاعا قليل عن الشهر السابق، حيث بلغ ثمن لتر البنزين حوالي 91 1.62 ريال، أما بنزين 95 بلغ حوالي 1.75 ريال.
وذكرت أرامكو على صفحتها الإلكترونية أن ثمن الديزل ما زال يبلغ 0.52 ريال للتر، وثبت ثمن الكاز حوالي 0.70 ريال للتر.
توقعات أسعار النفط والبنزين
أما غاز النفط المسال فقد سجل حوالي 0.75 ريال للتر، وفي فبراير من العام الماضي، أعلنت أرامكو تعديل مدة المراجعة المستمرة الخاصة بالأسعار بداية من ١/٤ سنوي حتى شهري.
وعليه، سيتم التعديل من اليوم ١٠ في الشهور الميلادية، وسيتم التنفيذ صباح ١١ بحسب إجراءات حوكمة لتعديل أسعار سلع الطاقة وأيضًا المياه.
كما توفر أرامكو السعودية الوقود لتوفير المتطلبات المتجددة اليومية الخاصة بالمحركات، كما يتوفر البنزين في كلا النوعين من 91 إلى 95 وذلك لتوفير متطلبات السيارات التي تشتغل بالبنزين، وتتيح وقود الديزل لبعض الشاحنات وأيضًا المركبات الأخرى.
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