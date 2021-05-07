نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من بنك الراجحي في 30 دقيقة فقط والتقديم أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الراجحي ، يقدم مصرف الراجحي منتجات تمويلية متميزة ومتوافقة مع إحتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة، ومنها منتج التمويل الشخصي من بنك الراجحي والذي يمكنك الحصول عليه في 30 دقيقة فقط لإمدادك بالسيولة النقدية اللازمة لإعداد زفاف أحلامك أو تجديد منزلك أو دفع نفقاتك الغير متوقعة، تم مصادقة التمويل الشخصي من قبل الهيئة الشرعية مما يجعله قرض إسلامي وفقاً للشريعة الإسلامية، في هذه المقالة سنتناول شروط التمويل الشخصي من الراجحي وكيفية تقديم الطلب والمستندات اللازمة.

تمويل شخصي من الراجحي “وطني”

يقدم المصرف أفضل الحلول التمويلية من خلال التمويل الشخصي “وطني” والذي يوفر لك الحماية من تقلب الأسعار عند الإستفادة منه في تجارة السلع، كما أنه يمكنك استخدامه لتلبية متطلباتك ونفقاتك، وتصل فترة التمويل الي 60 شهراً أي 5 سنوات، ويمكن الحصول علي التمويل للمواطن والمقيم.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

عند التقدم بالطلب للموظفين يجب أن لا يزيد العمر عن 60 عاماً وللمتقاعدين أن لا يزيد عند 70 عاماً عند إنتهاء التمويل.

أن يكون مقدم الطلب يعمل لدي جهة معتمدة للبنك.

أن لا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب للموظف عن 2000 ريال سعودي وأن لا يقل للمتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

أن لا يقل راتب المقيم عن 5000 ريال سعودي.

طريقة تقديم الطلب أونلاين والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي

يجب علي متقدم الطلب تقديم الأوراق الآتية عند تقديمه بطلب التمويل:

بطاقة هوية وطنية سارية للمواطنون السعوديين أو إقامة للعميل المقيم.

تقديم خطاب تعريف الراتب وتثبيت الراتب من جهة العمل.

إستيفاء نموذج طلب التمويل الشخصي.

وللتقدم بطلب الحصول علي قرض الراجحي أونلاين يجب عليك الدخول علي رابط تقديم الطلب، ويمكنك إستخدام حاسبة التمويل الشخصي لمعرفة الأقساط الأجلة وفقاً لمدة التمويل التي تختارها ومبلغ التمويل، ثم قم بإستيفاء معلوماتك الشخصية الاسم والجنسية والعمر ورقم الهوية وهل لديك حساب ببنك الراجحي أم لأ، وإذا لم يكن لديك حساب فيمكنك فتح حساب ببنك الراجحي أونلاين في 5 دقائق فقط أو الإقامة والمعلومات المالية الخاصة بك مثل الراتب الشهري وهل لديك راتب محول لبنك الراجحي ونوع القطاع الذي تعمل ب، ثم إدخال معلومات الإتصال بك مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك ثم أضغط علي زر الإرسال.

خدمات مصرف الراجحي التمويلية

يقدم بنك الراجحي منتجات تمويلية متعددة تتناسب مع احتياجاتك وكلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل التمويل التأجيري للسيارات لشراء سيارة أحلامك بشروط ميسرة ومنتج التمويل العقاري الشخصي والذي يمكنك من الحصول علي بيت أحلامك بالإضافة للسيولة النقدية اللازمة التي تحتاجها لتحقيق ذلك، ومنتج التمويل الشخصي من بنك الراجحي الذي تناولناه تفصيلياً في هذه المقالة.