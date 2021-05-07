نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية معرفة رقمك موبايلي كيف اعرف رقم هوية شريحتي موبايلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف رقمي موبايلي حيث تعتبر شركة موبايلي من أكثر شركات الاتصالات شهرة في المملكة العربية السعودية، وهذا منذ بداية تأسيس الشركة عام 2004، وقد تم تقديم العمل بشكل فعلي منذ بداية عام 2005، حيث تم تقديم مليون مشترك خلال الثلاث أشهر الأولى لتسجل شركة موبايلي شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن طريقة معرفة رقمي موبايلي، ومعرفة رقم شريحتي موبايلي.

كيف اعرف رقم الشريحة من الرقم التسلسلي:

من خلال إتباع بعض الخطوات التالية سوف يتم معرفة رقم الشريحة من الرقم التسلسلي:

التواصل مع خدمة العملاء عبر الهاتف من خلال رقم الخدمة المخصص.

قم بتقديم طلب تشغيل الشريحة، وبعد ذلك قم بطلب رقم الشريحة.

كما يمكن الحصول على رقم الشريحة من خلال الاتصال على أي رقم آخر، وبالتالي سوف يتم إظهار الرقم على هذا الهاتف.

أو يمكنك إرسال رسالة نصية على رقم جوال آخر، وبالتالي يمكنك معرفة الرقم بسهولة.

أما إذا أردت متابعة كافة الأرقام المسجلة باسمي في شركة STC متابعة المقال التالي كيف أعرف الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية stc 1442 التفاصيل هنا

كيف أعرف رقم هوية شريحتي موبايلي:

يمكنك معرفة رقم هوية شريحتي موبايلي من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم 616166 مكتوب فيها رقم الهوية الوطنية، وبعد قليل سوف تحصل على كافة المعلومات التي تود معرفتها.

كيف اعرف رقمي موبايلي:

يمكنك معرفة رقم الموبايل الخاص بك من خلال الاتصال على الرقم *222# والانتظار قليلاً، وسوف تصل لك رسالة محملة برقم الموبايل الخاص بك، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة رقم الموبايل.

طريقة معرفة رقم شريحة البيانات مُوبايلي:

يوجد الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية باستخدام شريحة البيانات موبايلي، وذلك لأنها تستخدم في الإنترنت ولا يمكن استخدامها لإجراء مكالمات اتصال عادية، ولهذا يتم نسيان الرقم من قبل العملاء المستخدمين لشريحة البيانات، ومن خلال الاتصال على الرقم *222# سوف تحصل على رسالة نصية بها الرقم الخاص بشريحة البيانات.