هل يتم تقديم موعد نزول وصرف راتب التأهيل الشامل مايو2021 ليصرف مع راتب الضمان الاجتماعي

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عمر شويل - جدة هل يتم تقديم نزول التأهيل الشامل لشهر مايو2021 ليتم صرفة قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وهل يتزامن صرف التأهيل الشامل مع موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو والذي من المقرر صرفة في 13 مايو 2021، وهو الموافق أول أيام شهر شوال 1442، هذا تساؤل يطرحه المستفيدين والمستحقين للتأهيل الشامل، من كافلي الأيتام وذوي الإعاقة، وهما الفئتان المستفيدتان من إعانة التأهيل الشامل، هذا ويتساءل أيضاً الراغبين في التسجيل الجديد في برنامج الضمان الاجتماعي للتأهيل الشامل، يتساءلون عن الشروط والمعايير والضوابط لاستحقاق إعانة الأيتام وأصحاب الإعاقة، كما يتزايد البحث أيضا عن طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل hrsd.gov.sa برقم الهوية الوطنية، وكذلك خطوات تحديث البيانات للمستحقين ومستفيدي التأهيل الشامل، والذي تم الإعلان عن وجوب تحديث البيانات على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ألية التسجيل وطريقة التقديم على إعانة التأهيل الشامل

وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان قد شهد عمليات صرف متتالية للعديد من برامج الضمان الاجتماعي، حيث جاء بيان مواعيد صرف تلك البرامج كالتالي:

تم صرف المكرمة الرمضانية فور صدر الأمر الملكي بصرف معونة الملك سلمان والتي تم تخصيص مبلغ 1.9 مليار ريال لصرفها.

سيتم صرف الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن وقد تحدد موعد صرف حساب المواطن يوم الاثنين 10 مايو 2021، وهو الموافق يوم 28 رمضان.

يوم الاثنين 10 مايو 2021، وهو الموافق يوم 28 رمضان. سيتم أيضا صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، على الرغم من إمكانية تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو ليتم صرفة قبل إجازة عيد لفطر المبارك.

ليتم صرفة قبل إجازة عيد لفطر المبارك. وكذلك ينتظر مستفيدي الضمان موعد صرف ونزول مقطوعة الضمان الاجتماعي “المساعدات المقطوعة” إلا أنه لم يتم تحديد موعد مُحدد لصرفها حتى الآن.

خطوات تحديث التقرير الطبي لذوي الإعاقة للتأهيل الشامل 1442 وتحديث البيانات

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التأهيل الشامل هو برنامج اجتماعي يهتم بفئتي ذوي الإعاقة والأيتام، وهذا البرنامج يقدم مساعدة مالية شهرية يتم صرفها بصقة دورية لأصحاب الإعاقات التي تمنعهم عن العمل وكسب أرزاقهم، كما يتم كفالة الأيتام من خلال برنامج التأهيل الشامل، وذلك للأسر التي تكفل أيتام، هذا ويأمل مستفيدي برنامج التأهيل الشامل تقديم موعد صرف ونزول راتب التأهيل الشامل قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد صرف ونزول رواتب التأهيل الشامل 1442

الموعد المُقر سلفاً لصرف راتب الضمان الشامل عو يوم الأربعاء 26 من شهر مايو 2021، الموافق 14 من شوال 1442، إلا أن المستحقين لهذا الراتب يأملون أن يتم تقديم موعد الصرف قبل لإجازة عيد الفطر المبارك، أو يتم صرف دفعة مُقدمة من الراتب أسوة ببعض الدول ومنها المملكة الأردنية التي قررت صرف دفعة مقدمة 30% من الراتب التقاعدي.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام

كفالة الأيتام.

تحديد نوع الإعاقة ونسبتها بمعرفة وزارة الصحة السعودية.

الدخل الشهري للمستحق وأسرته لا يزيد عن عن 4000 ريال.

الإقامة الدائمة بالمملكة شرط من شروط استحقاق إعانة التأهيل الشامل.

مدة إقامة المستحق في المرافق الحكومية سوء الصحية أو التأهيلية أو الأهلية لا تزيد على 6 أشهر على نفقة الحكومة خلال العام الواحد.

يجب أن لا يكون المستحق من رواد دور الرعاية الاجتماعية.

يجن أن يكون سن المستحق لا يزيد 45 عاماً.

يجب أن لا يتقاضى المستحق أي أجر أو مساعدة من الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة.

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كيفية وطريقة وخطوات الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل hrsd.gov.sa

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قسم المعاقين والأيتام. إدخال رقم المستفيد. إدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعانة سواء كانت إعانة إعاقة، أو أعانة الأسرة الكافلة للأيتام. إدخال التحقق من الاستخدام البشري، وهو الرقم المكون من عدة أرقام. وأخير الضغط على كلمة عرض. في حال عدم تمكنك من الحصول على المعلومات الكافية، أو في حال رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال على هاتف الوزارة 0114778888.

طريقة تحديث البيانات الطبية لذوي الإعاقة متابعة حالة طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة يتيح رابط طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة متابعة حالة الطلب الذي قمت بتقديمه، وذلك من خلال الضغط على أيقونة “طلباتي”، ويجب أن ننوه إلى أنه سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بك والمُستخدم في تسجيل الطلب، منا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة رقم هاتف “0114778888”، وذلك للاستفسارات.

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