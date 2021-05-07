صور الحجر الأسود لأول مرة بجودة 49 ألف ميجا بكسل بفوكس ستاك بانوراما

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عمر شويل - جدة صور الحجر الأسود بجودة 49 ألف ميجا بكسل، باستخدام فوكس ستاك بانوراما تم التقاط حوالي 1050 صورة للحجر الأسود لأول مرة بجودة تصل إلى 49 ألف ميجا بكسل ويقرب حجم كل واحدة من تلك الصور حوالي 160 جيجا بايت، وذلك ما أوضحته هيئة الشئون العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عملية توثيق واحدة من أهم الأثريات للمسلمين.

صور الحجر الأسود بجودة عالية

وأعلن المصورون أن مدة تصوير الحجر الأسود وصلت حتى سبع ساعات أما عن المدة المستغرقة لإخراج الصور وظهورها بتلك الجودة الرائعة الخالية من الضبابية والتي تظهر بشكل واضح تفاصيل الحجر الأسود بعناية ودقة فقد استغرق ذلك حوالي أسبوع.

كما وقد تم استخدام أحدث التقنيات لتصوير مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود بتلك الجودة والدقة الرائعة، وذلك لمكانة الحجر الأسود وكذلك مقام سيدنا إبراهيم لدى جميع المسلمين حول العالم وكذلك للحجاج وزائرين بيت الله الحرام.

تفاصيل شكل الحجر الأسود

ومما نجده في صور الحجر الأسود الملتقطة بجودة 49 ألف ميجا بكسل أن شكل الحجر الأسود به بعض المناطق البيضاوية ويصل قطره إلى 30 سم أما عن اللون فهو يأخذ اللون الأسود المائل للون الأحمر، ويتواجد في منطقة بداية الطواف بمنطقة الركن الجنوبي الشرقي بالنسبة للكعبة من الخارج وارتفاعه عن الأرض حوالي متر ونصف المتر، وفق ما ذكر وكيل الرئيس العام للمشاريع والهندسيات التابع للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام.

كما وأوضح المهندس سلمان القرشي أن العناية بالحجر الأسود وبالكعبة وبمقام سيدنا إبراهيم تأتي نتيجة لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لذلك هناك اهتمام كبير بذلك الكنز الكبير العظيم والاهتمام بإظهار تفاصيل جماله الربانية لجميع البشر ليدركوا عظمة الخالق.