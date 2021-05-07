نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل امكان من الراجحي الشروط وطرق الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل امكان من الراجحي يعد من أكثر التمويلات التي يتم البحث عنها من قبل العملاء وذلك لسد احتياجاتهم الشخصية التي قد تطرأ عليهم بصوة مفاجأة، وتقوم شركة إمكان للتمويل بتوفير أكثر من منتج من منتجات التمويل ويمكن للعملاء طلب تمويل إمكان الراجحي بأكثر من طريقة بعد معرفة شروط التمويل من شركة إمكان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل امكان من الراجحي.

تمويل امكان من الراجحي

يتم الحصول على تمويل امكان من الراجحي للسعوديين فقط العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكذلك القطاع الخاص هذا بالإضافة إلى أن العميل يتمكن من الحصول على التمويل عن طريقة شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول والبدء في تقديم طلب التمويل ومن ثم يتم إيداع قيمة التمويل بالحساب الشخصي الخاص بالعميل.

شروط تمويل إمكان الراجحي

يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم للحصول على التمويل 2000 ريال سعودي أو 1900 في حالة التقاعد.

تسمح الشركة بنسبة استقطاع 45% من قيمة الراتب ولكن في حالة ما كان المرتب أكبر من 25 ألف ريال سعودي يمكن أن يصل نسبة الاستقطاع إلى 50%.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل 20 عامًا على الأقل ولا يزيد عن 60 عامًا.

في حالة المتقاعدين يسمح الحصول على التمويل حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة للعسكريين فيختلف السن باختلاف الرتبة العسكرية وقت التقاعد.

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد.

إمكان الراجحي استعلام

يمكن للأفراد المتقدمين للحصول على تمويل من شركة إمكان للتمويل الراجحي أن يقوموا بالاستعلام عن الطلبات المقدمة من خلال الرقم الخاص بشركة إمكان وهو 920011038 هذا بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع خدمة العملاء عن طريق البريد الالكتروني التالي [email protected] وكتابة الاستفسارات ليتم الرد عليها عبر البريد الالكتروني أيضًا.

منتجات إمكان للتمويل الراجحي

أتاحت شركة إمكان للتمويل نوعين من منتجات التمويل هما التمويل الميسر والذي من خلاله يمكن الحصول على التمويل لأول مرة ويمكن الحصول عليه لفترات تصل إلى 24 شهرًا، ويبدأ التمويل من 2000 ريال وحتى 50000 ريال سعودي، بالإضافة إلى التمويل الإضافي والذي يتم الحصول عليه من قبل الأفراد الحاصلين بالفعل على التمويل ويريدون أن يحصلوا على تمويل إضافي ويبدأ من 5000 ريال سعودي وحتى 2 مليون ريال سعودي للموظفين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي، ويمكن للأفراد بالقطاع الخاص الحصول على تمويل إضافي حتى 1500000 ريال سعودي.