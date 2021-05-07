“المواصفات”: هذه العلامات تساعدك على اختيار المنتجات ذات الجودة الأفضل

بلادي – الرياض :

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طرق التمييز بين المنتج الجيد والسيئ، من خلال بعض العلامات التي تساعد على اختيار المنتجات ذات الجودة الأفضل قبل عملية الشراء.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من وجود علامة الجودة، والتي يمكن التحقق منها من خلال تطبيق “تأكد”، لافتة إلى ضرورة شراء المنتج من متجر موثوق، وقراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على المنتج والمكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أنه ينبغي التأكد من جودة تغليف المنتج، مشددة على الحصول على الفاتورة والاحتفاظ بها، للاستفادة منها في حالة وجود خلل أو مشكلة في المنتج.