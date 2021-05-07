“الشؤون الإسلامية” تغلق 12 مسجداً مؤقتاً وتعيد فتح 17 في 5 مناطق

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة)، إغلاق 12 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن إجمالي ما تم إغلاقه خلال 90 يوماً بلغ 1068 مسجداً، تم فتح 1054 منها، وذلك بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي المساجد.

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة الرياض، و2 بالمنطقة الشرقية، و2 بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران، مبينة أنه تم إعادة فتح 17 مسجدًا، 5 منها بمنطقة الرياض، و5 بمنطقة مكة المكرمة، و3 بالمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.