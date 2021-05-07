ضبطُ قائد مركبة نشر مقاطع لقيادته بتهور على مواقع التواصل الاجتماعي بالطائف

بلادي – الرياض : ضبطت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الطائف قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، كما نشرت صورًا للمركبة التي تم حجزها.

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