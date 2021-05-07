حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة

بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (السبت) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.
وأوضح المركز أن الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة تتأثر بخلايا من السحب الركامية الرعدية، وتسجل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة بـ42 درجة مئوية فيما تسجل أبها 16 درجة.
وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أشار التقرير إلى أنها ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة.
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