وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي شقيق إمام المسجد النبوي

بلادي – الرياض : توفي اليوم (الجمعة)، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي،‏ القاضي بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا. والشيخ محمد بن عبدالرحمن هو ‏شقيق إمام المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.

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