اللواء القحطاني يتحدث عن دوره في إنشاء جهاز القوات الخاصة لأمن الطرق.. والمقولة التي لا ينساها للأمير نايف

بلادي – الرياض :

كشف اللواء متقاعد خالد القحطاني أحد مؤسسي القوات الخاصة لأمن الطرق، تفاصيل بداية عمله ضمن مؤسسي القوات وإلغاء سفره للعمل في سفارة المملكة في أمريكا، وردة فعل والدته على ذلك.

وقال، خلال حديثه لبرنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC، إنه عمل بشعبة حراسة وأمن السفارات في الخارج لمدة 4 سنوات ثم رشح للعمل في سفارة المملكة في أمريكا، وهو برتبة نقيب، لأنه درس هناك ويتحدث الإنجليزية، والتقى بسفير المملكة آنذاك الأمير بندر بن سلطان، ومكث أسبوعين لتسلم العمل من المسؤول السابق.

وأوضح القحطاني أنه عاد بعدها للرياض لإحضار عائلته ووالدته، وقت أن صدر أمر سام بإنشاء القوات الخاصة لأمن الطرق، عام 1990م، وأنه اختير ضمن الفريق المسؤول عن تأسيسها وإنشائها، فأخبر المسؤولين عن سفره للعمل بالسفارة، فقال له أحد الذين رشحوه، إنه حريص على أن يكون معه ومن المؤسسين لهذا الجهاز المهم.

وأضاف أن والدته فرحت أكثر منه عندما أخبرها أنهم لن يسافروا لأمريكا وقامت تصلي لله، فقد كانت متخوفة من الذهاب إلى هناك، وأنه بدأ تأسيس الجهاز وبدأ العمل في 1415هـ، في 5 أو 6 مناطق، وبدأ بالمناطق الحدودية والوسطى، وأنه الجهاز الوحيد الذي أنشئ بأمر سامٍ.

وأشار اللواء المتقاعد أن الصحفيين من الدول العربية والإسلامية كانوا مع وزير الداخلية الراحل الأمير نايف، لدى تفقده مركز القيادة والسيطرة في الحج، وكانوا يلتقطون له الصور، فقال لهم “يا إخوان لا تصوروني صوروا هؤلاء الأشخاص الذين يعملون ويديرون العمل”.

وأكد القحطاني أن رجل الأمن السعودي الآن اكتسب خبرة كبيرة في إدارة الحشود، وحركة المرور والمشاة، وأنه عاصر تطور الجمرات بعد أن كان رمي الجمرات يمثل هاجسا لرجال الأمن.