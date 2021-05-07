متحدثة التعليم: أكثر من “مليار” زيارة لمنصة مدرستي بنهاية العام الحالي

بلادي – الرياض :

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، إبتسام الشهري، أن وزارة التعليم تمكنت من إنهاء العام الدراسي بنجاح، مبينة أن الوزارة قدمت نموذجًا مميزًا للتعليم عن بعد من خلال منصة “مدرستي”، التي مكنتها من إنجاح وإمرار العملية التعليمية عن بعد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن منصة مدرستي حققت تعاملًا مرنًا مع كافة الأطراف سواء الطلاب أو المعلمون أو الطاقم الإداري.

وأشارت إلى أن عدد الزيارات للمنصة وصل أكثر من مليار زيارة بنهاية العام الحالي، تمكن خلالها أكثر من 5.3 مليون طالب بأداء الاختبارات عن بعد بنجاح، بعدما قدمت المدارس لهم الدعم ولأولياء الأمور أيضا.