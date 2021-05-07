خطوات الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي عبر أبشر السعودية 1443

الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي من أبرز خدمات بوابة أبشر الإلكترونية، فقد أتاحت المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات المختلفة الإلكترونية الرقمية التي تجعل المواطنين والمقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية من السهل عليهم إنجاز كافة المهام من خلال شبكة الإنترنت، ودون الاضطرار للذهاب للفروع والهيئات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية، ويمكن الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية فقط عبر أبشر السعودية 1443. تابع للمزيد من التفاصيل.

خطوات الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

الآن أصبح من السهل الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي باتباع الخطوات الآتية وبرقم الهوية فقط:

يتم الولوج إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية ليظهر لك أبشر أفراد الخضراء وأبشر أعمال الزرقاء.

اضغط على أبشر أفراد من خلال الأيقونة الخضراء اللون وانتظر للتحميل.

يتم نقلك إلى صفحة أبشر أفراد، كل ما عليك في بداية الأمر تسجيل الدخول.

يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور وكتابة الرمز المرئي ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم فتح لك نافذة لكتابة رمز التحقق، قم بكتابته، ويتم الحصول عليه عبر ارساله على رقم الجوال الخاص بك في رسالة نصية، بعدها اضغط على تسجيل الدخول لإتمام تسجيل الدخول إلى أبشر أفراد بنجاح.

الآن يتم نقلك إلى نافذة الخدمات، حيث تجد أمامك خمسة خيارات وهي؛ خدماتي، خدمات المركبات، خدمات أفراد الأسرة، خدمات المكفوفين، ومواعيد.

اختر من خيار خدماتي أيقونة استعلامات ثم اختر الخدمات العامة.

ومنها انقر على خيار الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

انتظر للتحميل لتجد أمامك نافذة تنقسم إلى معلومات شخصية من رقم الهوية والاسم، وتفاصيل الرصيد المتبقي، والذي يظهر به التفاصيل بالكامل من رصيد المكفولين، رصيد المركبات، رصيد رخص القيادة، رصيد الجوازات، ورصيد الاستقدام، والاجمالي.

في حالة أردت استرجاع الرصيد المتبقي عليك بالذهاب إلى الحساب البنكي المسدد منه إلكترونيًا، ويمكن استراداد المال عبر مباشر الراجحي.

طريقة الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي عبر وزارة الداخلية

أيضًا من خلال موقع وزارة الداخلية يمكنك الاستعلام عن رصيد المدفوعات بسهولة عبر اتباع الخطوات الآتية: