نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات بنك الراجحي | تقسيط جرير الرجحي هامش ربح 0% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاح مصرف الراجحي بالمملكة إمكانية تقسيط جوالات بنك الراجحي وذلك من خلال التقديم على نوع الموبايل الذي تريد شراءه مهما كان نوع الهاتف، وسيقوم البنك بشراءه لك، وإعطاءه لك بنفس تكلفة الشراء، حيث يأتي برنامج تمويل الجوالات بالتقسيط، بدون فوائد على القسط الشهري ذلك كما أوضح البنك، حيث يقوم البنك بخدمة العميل لشراء احدث الهواتف سواء آيفون أو سامسنوج أو أي شركة أخرى تريد شراء أجدد ما لديهم من هواتف نقالة، وذلك كله لمواكبة تطورات العصر في التكنولوجيا وتسهيل سبل الرفاهية والرخاء للمواطن السعودي، وفيما يلي سنتعرف مميزات هذا البرنامج وكيفية التقديم للحصول على موبايل عن طريق التقسيط المُيسر.

تقسيط جوالات بنك الراجحي

مصرف الراجحي بالمملكة هو واحد من أكبر البنوك المصرفية، ويأتي مساهمة البنك برأس مال يبلغ ال25 مليار ريال سعودي، ولأن البنك يحظى بعدد كبير من العملاء فإن البنك يقوم بتقديم برامج خدمية مميزة، منها برنامج تقسيط الهواتف بدون فوائد.

والبنك يقدم تلك الخدمة لجميع قطاعات المجتمع السعودي سواء العاملين بالقطاع العام الحكومي، أوالعاملين بالقطاع الخاص، أو الطلاب الجامعين الذين هم في حاجة إلى مواكبة عصر السرعة باقتناء أجدد وأسرع الأجهزة.

ويأتي نظام التقسيط من خلال نوعين:

الأول تقسيط جرير الراجحي.

والثاني تقسيط نون الراجحي.

ويأتي البرنامج بشروط سهلة على العميل حتى يتمكن من الحصول على الخدمة بكل سهولة، ويتيح البنك للعميل كامل الحرية في شراء نوعية الهاتف والطراز الذي يريده من تلك الماركة.

كما يمكنك التسجيل في قرض العمل الحر والحصول على 60 ألف ريال لإقامة مشروع خاص بك.

تقسيط جرير الراجحي

يعتبر برنامج التقسيط من جرير أحد أهم تلك البرامج، ويأتي هذا النوع بعدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المُستفيد حتى يتمكن من الحصول على الهاتف بدون حدوث أي عمليات رفض أو إلغاء طلب.

وتلك الشروط هي:

تتميز بطاقة جرير بتوفير خصم 10% على جميع أجهزة المحمول الحديثة وأجهزة الكاميرات عالية الجودة وسماعات الأذن اللاسيكية وغيرها، ولكن تم استثناء جوالات الآيفون من هذا الخصم. يتم تقديم خصم 15% على جميع الاكسسوارات الخاصة بالهواتف والكمبيوتر وألعاب الجيمينج وكذلك الخصم يشمل الكتب والمستلزمات الخاصة بالحرف اليدية كالحياكة وغيرها. عند استخدام العميل لبطاقات الراجحي الائتمانية أو بطاقات المدى، سيتم الحصول على الخصم بصورة تلقائية من خلال تلك البطاقات. لا تعتبر عروض خدمات التوصيل تابعة لتلك العروض. تلك الخصومات التي يقدمها البنك من خلال تقسيط جرير لا تشمل أجهزة آيفون 12 أو أجهزة البوكس اكس أو بلاستيشين 5. يمكنك لشركة جرير إلغاء طلبات العميل وذلك عند حدوث أي اختراق لأي من سياسات البرنامج.

كما يتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل سكني بالتقسيط من بنك الراجحي.

تساهيل للتقسيط

كما يقدم البنك برنامج تساهيل الخاص بعمليات تقسيط للجوال تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويتم التسديد من فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر، وتأتي شروط هذا البرنامج كما يلي:

يتيح البرنامج تقديم 4 برامج تقسيط من خلال برنامج 0% تساهيل. فترة التسديد الخاصة بهامش ربح 0% فيجب أن تكون فترة التسديد لا تتعدى 6 أشهر. يلزم أن تكون فاتورة المشتريات الجوال أو أي شيء غيره متجاوزه لمبلغ ال1000 ريال سعودي.

فهذه هي جميع البرامج التقسيطية الخاصة بنك الراجحي الذي يتيح تقسيط جوالات بنك الراجحي وتتمكن من الحصول على الجوال الخاص بك بصورة فورية وبهامش ربح 0%.