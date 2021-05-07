التسجيل في حساب المواطن وموعد الدفعة الأخيرة من حساب المواطن2021 مايو 1442 قبل العيد

لقد اعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد نزول حساب المواطن 1442 خلال شهر مايو وذلك قبل عيد الفطر المبارك لشراء احتياجات خاصه من اطعمه ومشروبات وملابس وما إلي ذلك وهذا هو دعم المملكة للفئات المستحقة وقد شعر الكثير من الناس بالقل بسبب التسجيل علي الموقع لأنه الآن في حاله من التوقف واصبح نسبه قليله لا يبحث عن التسجيل الجديد بالموقع بل يبحثون عن متي يقوم بصرف المقطوعات التي تقوم الدولة بوضعها في حسابهم وتكون هذه مساعده من طعام وملابس وغيرها .

رابط حساب المواطن 1442

ولقد اعلن المسؤولون بالمملكة العربية السعودية عن ربط حساب المواطن في موعد صرف الدفعة 1442 بتاريخ يوم الاثنين بتاريخ 2021/10/5 وسوف يكون هناك أيضا العديد من التظلمات وذلك في تاريخ يوم 2021/05/15 وسوف يتم الاعلان عن التظلمات الأهلية وهذا في تاريخ 2021/05/30

التسجيل في حساب المواطن

ولقد تم غلق الموقع حاليا للدفعه التالية لحين صرف تلك الدفعه ولن يسمح بالتسجيل الآن حتي يتم صرف تلك الدفعة ثم يفتح باب التسجيل بالموقع من جديد والموقع حيث أنه لم يعلن عن فتح باب التسجيل حتي الآن