نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن وموعد الدفعة الأخيرة من حساب المواطن2021 مايو 1442 قبل العيد في المقال التالي
لقد اعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد نزول حساب المواطن 1442 خلال شهر مايو وذلك قبل عيد الفطر المبارك لشراء احتياجات خاصه من اطعمه ومشروبات وملابس وما إلي ذلك وهذا هو دعم المملكة للفئات المستحقة وقد شعر الكثير من الناس بالقل بسبب التسجيل علي الموقع لأنه الآن في حاله من التوقف واصبح نسبه قليله لا يبحث عن التسجيل الجديد بالموقع بل يبحثون عن متي يقوم بصرف المقطوعات التي تقوم الدولة بوضعها في حسابهم وتكون هذه مساعده من طعام وملابس وغيرها .
رابط حساب المواطن 1442
ولقد اعلن المسؤولون بالمملكة العربية السعودية عن ربط حساب المواطن في موعد صرف الدفعة 1442 بتاريخ يوم الاثنين بتاريخ 2021/10/5 وسوف يكون هناك أيضا العديد من التظلمات وذلك في تاريخ يوم 2021/05/15 وسوف يتم الاعلان عن التظلمات الأهلية وهذا في تاريخ 2021/05/30
التسجيل في حساب المواطن
ولقد تم غلق الموقع حاليا للدفعه التالية لحين صرف تلك الدفعه ولن يسمح بالتسجيل الآن حتي يتم صرف تلك الدفعة ثم يفتح باب التسجيل بالموقع من جديد والموقع حيث أنه لم يعلن عن فتح باب التسجيل حتي الآن
شروط الحصول علي الدفعات
الحصول علي الدفعات والمساعدات وهم فئات معينه ولقد اعلن عنها اكثر من مره وتكون كالاتي:
- المرأة المطلقة
- المرأة التي تركها زوجها دون سبب معروف
- المرأة الأرملة وهي التي مات زوجها السعودي والعائد الخاص به لا يكفي احتياجات المنزل والأولاد
- الرجل ذو حاله خاصه ولا يستطيع العمل أو أصحاب الإعاقات
البيانات المطلوبة
- اسم المواطن بالكامل
- رقم الهوية السعودية
- رقم الهاتف
- كتابة جميع بيانات التابعين ثم الضغط علي زر الموافقة علي كافه الشروط والأحكام
- ثم يجب ارفاق مستندات لتمام التسجيل
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في حساب المواطن وموعد الدفعة الأخيرة من حساب المواطن2021 مايو 1442 قبل العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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