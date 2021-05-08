نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض المتقاعدين من بنك الراجحي 1442 الشروط وكيفية التقديم علي طلب القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض المتقاعدين من بنك الراجحي 1442 القرض المتقاعدين هو من القروض المقدمة من مصرف الراجحي للمتقاعدين وهو أحد القروض التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، وذلك بخلاف العديد من الخدمات المقدمة لجميع الفئات بالمجتمع وكافة مناحي الحياة في المملكة، ويقدم قرض الراجحي للمتقاعدين بأسهل الضمانات، وأيضاً يعطيه الراحة بالسداد حتى لا يعد تقاعده بمثابة مشكلة أمامه للتقديم على القرض، ويقدم مصرف الراجحي العديد من القروض المختلفة والتمويل الشخصي للمقيمين والمواطنين وتمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب داخل المملكة العربية السعودية.

قرض المتقاعدين من بنك الراجحي 1442

يعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية لأن فروعه تقع في المملكة العربية السعودية والدول العربية، وقد تبنى بنك الراجحي أحكام الشريعة الإسلامية في أعماله المصرفية، والبنك حصل على العديد من الجوائز الهامة ويقدم خدمات مميزه حيث انه يقدم قرض شخصي الراجحي أونلاين.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يقضي الشخص أكثر من 60 شهرًا في العمل أي ما يعادل حوالي 120 شهرًا (الوقت المحدد في المملكة)، ويجب أن يكون قد أتم 60 عامًا، وإذا أتم سنة فوق ال 60 يتم إحالته فوراً للتقاعد، ويكون التقاعد قبل ذلك لأسباب صحية أو حسب رغبة الشخص، ويمكن التعرف على شروط قروض التقاعد من بنك الراجحي 1442ه‍.

شروط قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

أن لا يكون المتقاعد قد تجاوز عمر 70 عام عند سداده لأخر دفعة للبنك.

أن لا يقل سداد القسط الشهري عن 900 ريال سعودي

أن تكون مدة التمويل المتفق عليها 60 شهر

أن تكون قيمة الرسوم الإدارية هي 500 ريال سعودي.

تكلفة التمويل هي 12 % .

أن تكون متوافقة مع الأحكام الخاصة بالشريعة.

أن يكون المتعاقد ذات أهلية كاملة للتعاقد.

مميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي