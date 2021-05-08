موعد إيداع حساب المواطن بحسابات المستفيدين في رمضان 1442

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عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن في رمضان 1442، يبحث مستفيدي دعم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة رقم 42 من الدعم، خاصة مع اقتراب عيد لفطر المبارك والبحث عن مستلزمات العيد من الكسوة وغيرها، ويأتي دعم حساب المواطن كواحد من برامج الدعم الهامة للكثير من الأسر السعودية ولذلك سوف نتعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة.

موعد إيداع حساب المواطن في رمضان 1442

من حسن الحظ أن موعد إيداع حساب المواطن مرتبط بموعد ثابت في الشهور الميلادية وهو يوم العاشر.

ويأتي يوم العاشر لهذا الشهر قبل انتهاء شهر رمضان، حيث يأتي عيد الفطر يوم الثاني عشر من شهر مايو 2021.

لذلك يكون هناك فرصة جيدة لصرف دعم المواطن يوم العاشر ووضعه في حسابات المستفيدين، حيث يأتي يوم العاشر من شهر مايو يوم الاثنين لذلك سيتم صرف الدعم لأنه يوم عمل وليس يوم إجازة.

الاستعلام عن دفعة مايو 2021

يتمكن مستحقي الدعم من الاستعلام عن موعد نزول رواتب حساب المواطن في حساباتهم البنكية من خلال الاستعلام عن الأهلية التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع الدعم ويمكن اتباع الخطوات التالية:-

التوجه إلى موقع دعم حساب المواطن على الإنترنت

تسجيل الدخول من خلال بيانات حساب المستفيد من الاسم وكلمة السر.

من الصفحة الأولى يتم الضغط على الاستعلام عن الأهلية.

كتابة بيانات الحساب المطلوبة والضغط على الاستعلام.

شروط أهلية حساب المواطن

يتمكن المستفيد من الحصول على الدعم الذي يتم التحقق منه بطريقة شهرية وتحديد أهلية المستفيدين على الموقع طبقاً للبيانات المدخلة على الموقع وتحديثها باستمرار، ومن شروط الحصول على الدعم الهامة ألا يكون للمستفيد سجل تجاري، أو دخل آخر من هيئات الدعم المختلفة.

إسقاط التابع من التأمينات الاجتماعية

أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بأنه في حالة إسقاط اسم التابع من التأمينات الاجتماعية فيجب على الشخص المستفيد الدخول على حسابه الشخصي ثم اختيار أيقونة تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين ثم تغيير الحالة الوظيفية إلى ( لا توجد وظيفة ) وبعد ذلك قم بحفظ البيانات، فيما يلي الانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على حفظ.