نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين شهر مايو 2021 من ارامكوا أنخفاض سعر البنزين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين ، لقد قررت شركة أرامكوا الأمريكية السعودية المسئولة عن تسعيرة البنزين الجديدة وأسعار النفط في المملكة العربية السعودية وسوف يحدث هذا الشهر الجاري تغيير ملحوظ في سعر البنزين وبالتحديد بنزين 91 وبنزين 95 حيث يتم مراجعة سعر الوقود شهريا في السعودية بدلا من المراجعة الربع سنوية وتحديدا يوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق التسعيرة الجديدة اليوم التالي مباشرة اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض أخر توقعات اسعار النفط في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

سعر البنزين من ارامكوا مايو 2021 في السعودية

قررت شركة ارامكوا تخفيض سعر البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 ، وتوقع خبراء الاقتصاد أن سبب التخفيض تفشي فيرس كورونا وأن أعداد المصابين في تزايد مستمر وقد تغيرت أسعار النفط العالمية حيث تم تخفيضها بسبب تفشي وباء كوفيد 19 حيث تسعيرة البنزين الجديدة سوف تحدد سعر السلع ومع انخفاض سعر الوقود سوف تنخفض أسعار السلع أيضا ولفتت شركة ارامكوا اسعار البنزين المحلية قابلة للتغيير حسب سعر برميل النفط في السوق العالمي والمحلي وتوقع خبراء الاقتصاد في شركة ارامكوا بتخفيض سعر الوقود وسوف تعلن بشكل رسمي في يوم 10 مايو مساءا قبل حلول عيد الفطر المبارك وتوقع الخبراء سعر شهر مايو 2021 كالتالي.

انخفضت تسعيرة البنزين حيث سوف يتم تحديد السعر بين 1.31 ريال سعودي وبين 0.75 ريال سعودي لتر بنزين 91.

مع تخفيض سعر بنزين 91 أيضا يتم تخفيض بنزين 95 حيث يتم تسعيره بين 1.47 ريال سعودي و0.92 ريال سعودي للتر الواحد.

اسعار البنزين ارامكوا في السعودية

سوف يشهد شهر مايو 2021 أنخفاض كبير وملحوظ في اسعار البنزين حيث يصل الانخفاض بنسبة كبيرة من 35% حتي 45% من تسعيرة البنزين الشهر السابق حيث يوم 10 من أبريل الماضي شهد أرتفاع سعر الوقود حسب السوق العالمي والمحلي لسعر برميل النفط وجاءت أسعار شهر أبريل كالتالي.

شهدت أرتفاع في اسعار البنزين في شهر أبريل حيث قفز سعر البنزين 91 إلي 1.90 ريال سعودي.

في شهر أبريل حيث قفز سعر البنزين 91 إلي 1.90 ريال سعودي. أرتفع لتر بنزين 95 في شهر أبريل إلي 2.04 ريال سعودي.

حيث أستقر سعر الديزل علي 0.52 ريال سعودي وسعر غاز المسال علي 0.75 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم اسعار البنزين من شركة ارامكوا في المملكة العربية السعودية لشهر مايو 2021 حيث تشهد انخفاض ملحوظ في سعر الوقود ومقرر إعلان الخبر رسميا يوم 10 مايو فتابع تحديث جديد لهذه المقالة حيث تتضمن تسعيرة البنزين الجديدة علي مدار الساعة في يوم العاشر من مايو الجاري فتابعونا دائما، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.