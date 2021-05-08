قرض سريع 100 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل فترة سداد 5 سنوات

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عمر شويل - جدة قرض سريع 100 ألف ريال بدون تحويل راتب ، أصبح أكثر ما يشغل عقول الشباب الآن هو معرفة كيفية الحصول على قرض شخصي 100 الف ريال بدون تحويل راتب بدون كفيل، فقد وفرت العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية بعض القروض التي تساعد الشباب على تخطي أي صعوبات أو عوائق في حياتهم والبدء في حياة أخرى جديدة من خلال استغلال قيمة القرض في عمل أي مشروع.
قرض سريع 100 ألف ريال بدون تحويل راتب
أعلنت الشركة السعودية للتمويل الموجودة في المملكة العربية السعودية عن قرض جديد قامت بتوفيره من أجل الشباب وهو قرض شخصي 100 الف ريال بدون تحويل راتب بدون كفيل، والشركة السعودية للتمويل هي من الشركات المضمونة والموثقة في المملكة السعودية وقد وفرت هذا القرض من دون أي تعقيد في إجراءاته أو شروطه ، ويمكنكم الحصول على قرض 50 ألف ريال بدون تحويل راتب من منصة سلفة الالكترونية بشروط ميسرة .
خطوات الحصول على قرض 100 ألف ريال
لقد سهلت الشركة السعودية للتمويل الخطوات الخاصة بقرض 100 ألف على كل شاب أو فتاة يرغبون في الحضول على هذا القرض ، ويمكنكم الحصول على قرض 30 ألف ريال بدون وظيفة من الراجحي بسهولة ، وهذه الخطوات هي عبارة عن:
- تقديم بعض المستندات الورقية للشركة ومن بينهم صورة من الهوية الشخصية.
- تعريف جديد لراتب المتقدم على القرض.
- كشف للحساب البنكي للمتقدم في الشهور الثلاثة الأخيرة.
- كتابة النموذج الخاص بطلب التمويل من خلال موقع الشركة الرسمي عبر شبكة الإنترنت.
مميزات قرض 100 ألف من الشركة السعودية للتمويل
يتميز قرض 100 ألف الذي تقدمه الشركة السعودية للتمويل للشباب في المملكة العربية السعودية بالعديد من المزايا والخصائص ومن بينهم:
- تصل قيمة التمويل الخاصة بالقرض إلى 100 ألف ريال سعودي.
- تأخذ الشركة من القرض هامش ربح قليل.
- فترة سداد قيمة القرض طويلة وتصل إلى مدة 5 سنوات.
- توفر الشركة للعميل إمكانية سداد القرض في أي وقت مبكر يرغب به.
- القرض متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- لا تفرض الشركة على العميل بند تحويل الراتب أو بند خاص بوجود ضامن أو كفيل.
- نسبة استقطاع القرض تقرب من 60 %.
- تتميز الشركة السعودية بأن تعاملاتها مثل البنوك الحكومية.
- القرض متاح للجميع سعوديين أو مقيمين فيي السعودية ولمن يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص.
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