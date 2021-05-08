الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة في رمضان 1442

يوجد الكثير من المواطنين الذين يرغبون في الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة لكافة المستحقين وذلك طوال شهر رمضان الجاري، واستطعنا اليوم في ذلك المقال أن نقدم إليكم طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الموقع الإلكتروني بالإضافة للتعرف على شروط استحقاق لدعم الذي يقوم الضمان الاجتماعي بتقديمه، فمن الأبرز الخدمات التي توفرها إليكم الحكومة في المملكة العربية السعودية هي الدعم النقدي والتي الإعلان عنها من قبل الضمان الاجتماعي ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

شهدت الفترة السابقة الكثير من التساؤلات عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة في حسابات جميع المستفيدين، فتأخر صرف هذه المساعدة في شهر رمضان الكريم ولكن شهدت جميع مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأخبار التي تدل على اقتراب موعد صرف المساعدة المقطوعة ويمكن الآن التعرف على موعد صرف المساعدة من خلال اتباع بعض الخطوات وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الخطوات

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يتم الدخول على الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول على ذلك الموقع. يتم كتابة الاسم بالإضافة لرقم السجل المدني مع رقم الطلب. يتم النقر على أيقونة استعلام. بعد ذلك سيتم الحصول على موعد صرف المساعدة المقطوعة وسيظهر إليكم على الشاشة.

الفئات التي يحق لها الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك فئات معينة تقوم بالحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي وهذه الفئات قامت الوزارة بالإعلان عنها منذ بداية الصرف وإليكم في السطور الآتية هذه الفئات:

الأسر التي دخلها ضعيف ومحدود للغاية.

أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المعاقين.

يتم الحصول على هذه المساعدة لكلا ًمن أسر الشهداء والسجناء.

الأسر التي غاب عنها عائلها.

المضامين لفئة كبار السن.

يتم الحصول على هذه المساعدة كلاً من المطلقات والأرامل من النساء في المملكة العربية السعودية.

إذا وجدت نفسك من هذه الفئات فيمكنك الحصول على المساعدة على الفور.