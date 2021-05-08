موعد صرف حساب مواطن برقم الهوية 1442 الدفعة الـ 42 شهر مايو ca.gov.sa

موعد صرف حساب مواطن , يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة موعد إيداع دفعة مايو من حساب مواطن للمستفيدين، حيث أكد برنامج حساب مواطن على صفحته الخاصة أنه من المنتظر أن يتم إيداع أموال المستفيدين من حساب مواطن ثلاثة أيام وذلك بالنسبة للدفعة الثانية والأربعين من حساب مواطن والتي سيتم صرفها في شهر مايو 2021 يوم الاثنين المقبل وحساب مواطن هي احد البرامج التي وضعتها الحكومة في السعودية حتى يستفيد منها الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية ويتم صرفها كل شهر.

موعد صرف حساب مواطن الدفعة 42

يتم صرف دفعات حساب مواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وذلك جميع الأشخاص الذين خضعوا الشروط التي وضعتها وزاره الضمان الاجتماعي، وسيكون موعد صرف دفعة هذا الشهر يوم الاثنين القادم 10 مايو وهو سيوافق يوم 28 رمضان 1442، أموال حساب مواطن الهدف منها تخفيف الأعباء المالية عن محدودي الدخل، و يتم إيداع المبلغ للشخص المستفيد في الحساب البنكي الخاص به

شروط التسجيل في حساب مواطن

وضعت وزاره الضمان الاجتماعي عدد من الشروط يتم التسجيل في برنامج حساب مواطن بين هذه الشروط:

أن يكون الشخص المتقدم لحساب مواطن من جنسيه سعوديه الأصل والمنشأ

كما يشترط أن يكون لديه اقامة كامله داخل السعودية

وأن يكون ذات دخل محدود يقوم بتقديم جميع الأوراق التي تثبت دخله السنوي

حيث يجب أن لا يزيد دخل الفرد عن 20 ألف دولار

لا يكون لديه أي ارض زراعيه باسمه أو لديه سجل تجاري

ويتم الاستعلام عن الدفعة الخاصة في حساب مواطن عن طريق دخول بوابه حساب مواطن إدخال رقم الهوية ثم الضغط على استعلام وسوف تظهر جميع المعلومات التي يريد أن يعرف هذا الشخص كما يمكن تعديل أي بينات تخصصه على الموقع.